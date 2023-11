Nur noch ein Kreismitarbeiter für 150 Flüchtlinge

Per­so­nal­schlüs­sel beschlossen

Darmstadt-Diebirg 10.11.2023

Rund 2000 Personen leben im LaDaDi derzeit in Gemeinschaftsunterkünften - hier die neue im Dieburger Industriegebiet, die ab Ende November belegt wird. Der Kreistag hat nun entschieden, dass ab Januar pro LaDaDi-Mitarbeiter mehr Menschen sozial betreut werden sollen als bisher.

Einzig die Grünen waren dagegen, das Verhältnis von Kreismitarbeiter zu Flüchtlingen in der sozialen Unterstützung zu verschlechtern. »Wir halten den Vorschlag integrationstechnisch für falsch und finanziell für kurzsichtig und sehen in ihm auch eine Zumutung für die Arbeitskräfte des Landkreises«, sagte Christian Grunwald, Teil der Doppelspitze der Grünen-Fraktion. Zentrales Ansinnen der Betreuungsbemühungen des LaDaDi sei es, »diese Zielgruppe in Wohnung und Arbeit zu vermitteln«. Eine schlechtere Betreuung wirke da »kontraproduktiv«.

Sebastian Bubenzer, Christdemokrat und Bürgermeister von Alsbach-Hähnlein, merkte hingegen an, dass man die für einen besseren Personalschlüssel benötigten Mitarbeiter gerade perspektivisch (wenn die Flüchtlingszahlen wie derzeit mit 95 neuen Zuweisungen an den LaDaDi pro Woche stark steigen) ohnehin nicht finden werde. Er verhehlte - wie auch die Verwaltungsvorlage des Fachbereichs Zuwanderung und Flüchtlinge - ebenfalls nicht, dass es zudem darum gehe, im Zuge der Haushaltskonsolidierung durch die Absenkung des Standards nächstes Jahr rund 300.000 Euro zu sparen.

Das neue Verhältnis will der Kreis derweil nicht nur selbst anwenden, sondern auch in den Vereinbarungen mit jenen Kommunen festlegen, die die soziale Betreuung mit eigenem Personal stemmen. Wichtig zu wissen ist auch, dass der LaDaDi in diesem Fall eine gewisse Beinfreiheit besitzt: Eine verbindliche Vorgabe von Bund oder Land, wie viele Personen ein Kreisbediensteter betreuen soll, existiert nicht.

Zum vollständigen Verständnis des Sachverhalts muss man ergänzen, dass der bisherige Betreuungsschlüssel nicht zwischen der Betreuung von Flüchtlingen mit Bleiberecht, die in einer Gemeinschaftsunterkunft leben (im LaDaDi derzeit rund 2000 Personen), und jenen, die nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz leistungsberechtigt sind, unterschied. Letztere, so begründet es der Kreis in seiner Vorlage, hielten sich in der Regel jedoch schon länger in der Region auf, seien »mit den Lebensbedingungen vertraut« und hätten auch Zugriff auf andere Anlaufstellen und Beratungsangebote hätten. Dadurch hätten sie faktisch eine bessere Betreuung als Geflüchtete mit Bleiberecht, die in privaten Wohnverhältnissen lebten.

Eine Änderung des bisherigen Betreuungsschlüssels für Flüchtlinge, die sich noch im Asylverfahren befinden, ist hingegen nicht geplant.

Jens Dörr