Noch keine Häuser im Mischborn

Bauausschuss: Unklarheiten im Bebauungsplan hindern Bauwillige an der Verwirklichung ihrer Pläne - Kommunalpolitik soll nun den Weg frei machen

Schaafheim 06.09.2023 - 13:41 Uhr 1 Min.

Der aktuelle Zustand des Baugebiets Mischborn. Links der Norma-Markt im Schaafheimer Ortsteil Mosbach, rechts der Großostheimer Ortsteil Wenigumstadt direkt hinter der Landesgrenze. Bestimmte Regelungen des Bebauungsplans hindern derzeit Bauwillige an der Umsetzung ihrer Projekte. Foto: Klaus Holdefehr

Das hat nicht nur damit zu tun, dass manche Bauwillige angesichts steigender Zinsen aus ihrem Projekt ausgestiegen sind. Andere Bauwillige mussten erfahren, dass ihre bei der Bauaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg eingereichten Bauanträge wegen einiger Unklarheiten im Bebauungsplan nicht genehmigungsfähig sind. Die Kommunalpolitik soll diese Mängel jetzt durch eine vereinfachte Änderung des Bebauungsplans heilen.

Die Änderungen wurden jetzt im Bauausschuss der Schaafheimer Gemeindevertretung vorbesprochen, der der am Montag, 11. September, tagenden Gemeindevertretung bei einer Enthaltung die Annahme der vorgeschlagenen Änderungen empfohlen hat. Sie betreffen zwei Punkte: die Bestimmung der Bezugspunkte für die Gebäudehöhe und die damit zusammenhängende Berechnung der Mindestabstände sowie das Abschieben des oberen Mutterbodens während der Brut- und Setzzeit.

So, wie der Bebauungsplan derzeit gefasst ist, verhindert er diese bauvorbereitende Maßnahme. Deshalb soll diese Bestimmung auf den Status eines Hinweises reduziert werden. Und an sich sei auch dieser Hinweis obsolet, so die Planer im Ausschuss, denn durch die Erschließungsarbeiten hätten in dem 2,7 Hektar großen Baugebiet mit rund 45 Bauplätzen sowieso schon umfangreiche Bodenbewegungen stattgefunden. In der Tat sind mit Blick auf eine aktuelle Drohnenaufnahme kaum noch Flächen mit ungestörtem, ursprünglichem Mutterboden identifizierbar.

Etwas komplizierter ist die Sachlage hinsichtlich der Bezugspunkte für die Gebäudehöhe. Die Bauaufsicht hat darauf hingewiesen, dass sich unter Bezug auf das ursprüngliche Bodenniveau Abstandsflächen zu Straßen und Nachbargrundstücken von vier Metern und mehr ergeben würden, die in den vorgelegten Bauanträgen so nicht vorgesehen sind. Vorschlag der Planer zur Heilung dieses Mangels: Als Bezugsgröße wird jetzt das Niveau der Erschließungsstraßen angegeben, für die das Gelände stellenweise bis zu einem halben Meter und mehr aufgeschüttet worden ist.

Mit diesen Bezugspunkten seien dann auch die Mindestabstände von drei Metern abgesichert, so die Planer. Auf Nachfrage erklärten sie, dass die geplanten Häuser dadurch aber weder in der Fläche noch in der Höhe wachsen werden.

Klaus Holdefehr