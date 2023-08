Nicht anwesend und trotzdem dabei: Live-Stream aus dem Standesamt

Bislang seltenes Angebot in Deutschland

Kassel/Zweibrücken 01.08.2023 - 13:45 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bürgermeisterin Ilona Friedrich (SPD) und Frank Müsken, Leiter des Standesamtes der Stadt Kassel, stellen den Live-Stream-Service vor.

Der Trausaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt? Gäste können nicht an der standesamtlichen Trauung teilnehmen, weil sie krank sind oder im Ausland leben? Für diese Fälle bietet die Stadt Kassel jetzt einen Live-Stream aus dem Standesamt an. «Es gibt immer wieder Menschen, die aus den verschiedensten Gründen nicht zur Hochzeit von Angehörigen oder Freunden kommen können», sagte Bürgermeisterin Ilona Friedrich (SPD) am Dienstag in Kassel. «Ihnen wollen wir mit dem Live-Stream ermöglichen, dabei zu sein, obwohl sie nicht anwesend sind.»

Manchmal bestehe auch der Wunsch nach mehr Gästen als den im Trausaal des Kasseler Rathauses zulässigen 30 Personen, berichtete Frank Müsken, Leiter des Standesamtes der Stadt Kassel. «Durch die neue Technik sind mehr Gäste kein

Problem.» Sie könnten die Zeremonie nun einfach vor dem Trausaal per Smartphone verfolgen.

Und so funktioniert es: Die Stadt stellt per E-Mail über den Videokonferenzdienst Webex einen Link zur Verfügung, den das Hochzeitspaar an seine Gäste weitergeben kann. Die Gäste sind dann auf einem 65-Zoll-Bildschirm im Trausaal sichtbar - sofern sie die Kamerafunktion nutzen - und können die Zeremonie aus der Ferne verfolgen. «Sie sind zunächst stummgeschaltet. Am Ende der Trauung öffnen wir dann die Mikrofone, damit sie lautstark gratulieren können», berichtete Müsken.

Bislang sei der Live-Stream aus dem Trausaal ein noch seltenes Angebot in Deutschland, sagte Müsken, der auch der Vorsitzende des Fachverbands der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten ist. In der Testphase in den vergangenen Wochen hätten auch nur einige Paare von dem kostenfreien Angebot Gebrauch gemacht. «Bei ihnen ist es aber sehr gut angekommen. Wir wünschen uns, dass es künftig häufiger genutzt wird.»

Das Standesamt im rheinland-pfälzischen Zweibrücken hat den Live-Stream vom Ja-Wort bereits ab Mai 2021 angeboten. «Wir befanden uns damals mitten in der Corona-Pandemie und wollten es Paaren ermöglichen, dass deren Familien, Angehörige und Freunde bei der Trauung live dabei sein können», sagte der Pressesprecher der Stadtverwaltung, Jens John. Grundsätzlich bestehe die Möglichkeit weiterhin. Aktuell allerdings pausiere das Angebot aus personellen Gründen. «Sobald sich diese Situation wieder ändert, werden wir auch wieder Live-Streams anbieten können.»

Großes Interesse

Denn das Interesse war groß: «Zu Zeiten der Pandemie wurde das Angebot sehr rege angenommen», berichtet John. Später sei die Nachfrage etwas abgeflacht. Dennoch: Auch Paare, die beispielsweise Verwandtschaft im Ausland hätten oder deren Großeltern nicht mehr persönlich an der Trauung teilnehmen könnten, hätten von der Liveübertragung Gebrauch gemacht.

In Zweibrücken wird dazu ein privater YouTube-Link eingerichtet, den das Paar vorab an die Hochzeitsgesellschaft versenden kann. Kostenpunkt: 35 Euro. «Die Brautpaare haben zusätzlich die Möglichkeit, für 15 Euro einen aufgearbeiteten Mitschnitt ihrer Trauung zu erwerben», erläutert John.

Gerhard Bangert, Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten, ist sich sicher, dass die Standesämter künftig zunehmend offen werden für entsprechende digitale Formate. «Während der Pandemie haben wir alle Videokonferenzen kennengelernt. Sie sind inzwischen Teil des Berufslebens und normal geworden», sagte Bangert. Bereits in der Vergangenheit seien Hemmschwellen Schritt für Schritt überwunden worden. «Früher brauchte es noch eine Erlaubnis, wenn jemand im Standesamt fotografieren wollte. Dann kamen die Videokameras und später die Handys.» Die Linie sei schrittweise verschoben worden. «Würde heute ein Standesbeamter sagen, er wolle nicht fotografiert werden, würde das niemand verstehen.»

Auch wenn die Gäste inzwischen mancherorts digital zugeschaltet werden können, das Brautpaar selbst muss weiterhin persönlich beim Standesamt erscheinen. «Eine Online-Trauung, bei der sich die Partner das Ja-Wort via Bildschirm geben, ist in Deutschland nicht möglich», erklärte Bangert.

dpa/lesa