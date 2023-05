Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Hürde für geplanten Lebensmittelmarkt

Bauausschuss: Regierungspräsidium fordert von der Stadt Babenhausen zusätzliche Planungsschritte

Babenhausen 11.05.2023 - 17:42 Uhr 2 Min.

Vis à vis des bestehenden Netto-Marktes hatte der Aschaffenburger Projektentwickler CMB PA GmbH& Co schon vor Jahren brachliegende Fläche erworben. Ein Tegut-Markt als Vollversorger, Drogeriemarkt und Backshop, Parkplätze für Kfz und Fahrräder und eine Grünfläche waren auf rund 9000 Quadratmeter Fläche geplant. Ja der Investor, damals noch zu Amtszeiten von Bürgermeister Joachim Knoke (SPD), hätte gar einen Kindergarten draufgepackt, um endlich loszulegen. Indes: Hürde um Hürde steht der Entwicklung eines Einzelhandelsstandorts im Weg.

Der Investor wurde zunächst politisch ausgebremst. Die Stadt hatte sich gegenüber den Kaserneninvestoren verpflichtet, der Einzelhandelsentwicklung im neuen Stadtquartier Kaisergärten den Vorrang zu lassen, bevor es im Norden der Stadt mit den Plänen weitergeht. Daran kann man zwar jetzt einen Haken setzen, aber so einfach wird kein Lebensmittelmarkt gebaut werden können. Seit Frühjahr letzten Jahres nehmen die Pläne zwar wieder an Fahrt auf, und ein einstimmiger Beschluss für ein Bebauungsplanverfahren wurde gefasst.

Doch neue Verzögerungen drohen: Ganz aktuell schießt die Landesbehörde quer und verhindert, dass ein vorhabenbezogener Bebauungsplan für mehr Infrastruktur angepackt werden kann. Das Regierungspräsidium Darmstadt fordert in seiner Stellungnahme an die Stadt zusätzliche Planungsschritte.

»Ein Zielabweichungsverfahren ist nötig«, erklärte Bürgermeister Dominik Stadler am Dienstagabend im Bauausschuss. Für die Beantragung des Zusatzverfahrens muss zunächst die Politik einen Beschluss fassen. Grund: Wie im Regierungspräsidium Darmstadt (RP) moniert wurde, weiche Babenhausens Plan nach einem Lebensmittelstandort vom Regionalplan Südhessen, dem Regionen Flächennutzungsplan 2010, vielleicht gar vom Landesentwicklungsplan ab.

Wie kam das RP zu dieser Einschätzung? Stadler erklärte: »Der Grund ist, dass es zwischen der geplanten Fläche keinen baulichen Anschluss gibt.« Dass aber die Neubebauung des ehemaligen Iroplast-Geländes durch die Vista Reihenhaus GmbH genau das bedeutet, hier über 80 Reihenhäuser für junge Familien entstehen und idealerweise auch die nötige Infrastruktur mitwachsen sollte, »das hat das RP nicht eingesehen«, so der Bürgermeister ernüchtert.

Jetzt muss also eine beschwerliche Zusatzhausaufgabe erfüllt werden, um den Einzelhandelsstandort westlich der Frankfurter Straße entwickeln zu können. Im Ausschuss gingen die Hände hoch, das »Ja« erfolgte ohne Diskussion. Am Donnerstag, 25. Mai, muss das Stadtparlament zustimmen. Über den Babenhäuser Antrag muss dann die Regionalversammlung Südhessen beschließen, sie hat die Hoheit über die Regionalplanung in Südhessen.

Dass zur Infrastruktur des Vista-Quartiers in der Frankfurter Straße nicht nur ein Vollversorger gehört: Auch das klang übrigens schon mehrfach an. Weil eine Investition in der Reihenhaussiedlung besonders für junge Familien attraktiv ist, ploppt auch das Thema Kinderbetreuung neu auf. Um den Bedarf zu decken, plant die Stadt hier den Bau einer weiteren Kita.

