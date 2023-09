Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Heimat für geschützte Eidechsen wegen Bahn-Projekt

Strecke Hanau-Gelnhausen

Gelnhausen 14.09.2023 - 10:35 Uhr 3 Min.

Eine Zauneidechse krabbelt über ein künstlich angelegtes Habitat auf einer Waldwiese.

Die Deutsche Bahn will schneller und pünktlicher werden. Eines ihrer wichtigsten Projekte dazu in Hessen ist der Ausbau der Strecke zwischen Hanau und Gelnhausen. Vier statt bisher zwei beziehungsweise drei Gleise sollen dafür sorgen, dass Fern-, Regional- und Güterverkehr im dicht besiedelten Kinzigtal besser voneinander getrennt und damit eine Erhöhung der Kapazitäten sowie schnellere Verbindungen erreicht werden. Demselben Ziel dient auch der Bau der Neubaustrecke von Gelnhausen in Richtung Fulda im weiteren Verlauf der Strecke.

Der Neubau oder Ausbau von Straßen, Stromleitungen und Schienen ist regelmäßig mit Eingriffen in die Natur verbunden. Das ist auch beim Vorhaben der Bahn im Rhein-Main-Gebiet und in Osthessen nicht anders. Bevor die Deutsche Bahn (DB) in ein paar Monaten den ersten Ausbauabschnitt auf der Strecke von Gelnhausen Richtung Hanau in Angriff nimmt, haben Fachleute des Unternehmens erst einmal die Trasse im Bereich des ersten Planfeststellungsabschnitts zwischen Gelnhausen und Hailer-Meerholz (Main-Kinzig-Kreis) abgesucht und dabei streng geschützte Zauneidechsen entdeckt.

Für die Reptilien wurde vor Kurzem eine neue Heimat auf einer Waldlichtung oberhalb von Gelnhausen eingerichtet - ein paar Kilometer von ihrem ursprünglichen Lebensraum entfernt. «Die Freifläche hier ist ideal für Eidechsen. Es gibt viel Sonne, und der steinige Boden bietet den Tieren auch Unterschlupfmöglichkeiten», erklärt Lukas Pawusch, Projektingenieur bei DB Netz.

Damit die ehemalige Weinbergsfläche ihren neuen Bewohnern gute Bedingungen bietet, hat die Bahn auch vierbeinige Helfer angeheuert: genauer gesagt 4 Ziegen und 16 Schafe. Im Auftrag der Bahn lässt Schäferin Anna Spahn aus Gelnhausen ihre Tiere auf der Lichtung weiden. Die gefräßigen Vierbeiner sorgen dafür, dass das Gras nicht zu hoch wächst und das Gelände nicht verbuscht. So soll möglichst viel Sonnenlicht an den Boden gelangen. Denn Sonne und Wärme lieben die Reptilien. «Ziegen gehören zu den wenigen Tieren, die Brombeerbüsche fressen», sagt Pawusch. «Der Einsatz der Tiere gegen die Brombeeren ist schonender für die Eidechsen als ein Zurückschneiden mit Maschinen.»

Etwa ein Hektar groß ist die Kompensationsfläche, in der die 100 umgesiedelten Zauneidechsen nach ihrem Umzug leben. Für mindestens 100 weitere wäre Pawusch zufolge noch Platz. Rings um das Gelände haben seine Helfer einen hohen Wildschutzzaun gezogen, damit hier keine Wildschweine eindringen und womöglich die Eidechsen fressen. Unten am Fuß des Zauns sind zudem Planen als Reptilienschutz angebracht worden, damit die Eidechsen sich hier besser eingewöhnen können und nicht in den angrenzenden Wald abwandern.

Zusätzlich wurden für die neuen Bewohner des Geländes noch drei Sommer- sowie drei kombinierte Sommer-/Winterquartiere errichtet. In diesen künstlichen Standorten aus Sandsteinbrocken und totem Gehölz finden die Reptilien Rückzugsmöglichkeiten und die Gelegenheit zum Sonnenbad. Die eigentlich scheuen Neuankömmlinge, die erst seit wenigen Wochen in dem Gelände leben, huschen an diesem Tag unbeeindruckt von den Besuchern über Stock und Stein.

«Die Umsiedlung von Eidechsen gibt es in Deutschland erst seit einer gesetzlichen Anpassung im Jahr 2010, deswegen hat man noch nicht sehr viel Erfahrung damit und kann den Erfolg nicht genau zahlenmäßig erfassen, zumal Eidechsen in ihren neuen Verstecken schwer zu zählen sind», berichtet der 33-jährige Umweltwissenschaftler. Man wisse aber auf jeden Fall, dass Eidechsen die Umsiedlung annähmen und auf Ausgleichsflächen überleben könnten.

Von dem Ausgleichsgelände profitierten nicht nur die Zauneidechsen, sondern auch Insekten, Vögel und Kleinsäuger. Auch Blindschleichen wurden hierher umgesiedelt, die ebenfalls im ersten Abschnitt der Ausbaustrecke entdeckt worden waren und friedlich mit den Eidechsen zusammenleben. «Wir haben aber auch vier Schlingnattern entdeckt und eingefangen», erzählt der DB Netz-Projektingenieur. «Diese gehören zu den natürlichen Fressfeinden der Eidechsen, weswegen sie in Absprache mit dem Regierungspräsidium in das Naturschutzgebiet Hässeler Weiher nach Neuenhaßlau umgesiedelt wurde, das direkt an der Bahnstrecke Hanau-Fulda liegt.»

Nach Ansicht des hessische Naturschutzbund (Nabu) sollten Umsiedlungen von Tieren nur ein letzter Ausweg bei Bauprojekten sein. Besser sei es, derartige Maßnahmen möglichst zu vermeiden. «Bei einer Umsiedlung werden die Tiere in einen ihnen fremden Lebensraum gebracht, entsprechend leiden sie unter erheblichem Stress», erklärt Nabu-Geschäftsführer Mark Harthun. Eine Umsiedlung von Reptilienbeständen sei schwierig und scheitere oft. «Selbst bei gelungenen Umsiedlungen sterben zahlreiche Tiere.»

Um ein Abwandern der ausgesetzten Tiere zu verhindern, müsse der neue Lebensraum etwa für einen Monat reptiliensicher eingezäunt werden, erläutert Harthun. Damit eine Umsiedlung gelinge, müsse der Zielstandort beispielsweise hinsichtlich der Vegetation und des Beuteangebots für Zauneidechsen gut geeignet und mindestens so groß wie der ursprüngliche Lebensraum sein. «Erst bei ausreichender Reproduktion, also wenn zu erwarten ist, dass sich der Ansiedlungsbestand über mehrere Generationen selbst erhalten kann, ist von einem Erfolg auszugehen», sagt Harthun.

