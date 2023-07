Neue Dieburger Flüchtlingsunterkunft eröffnet später

Flüchtlinge: Containeranlage in der Fabrikstraße erst im September betriebsbereit - Wohnraum am Münsterer »Tropical« vom Tisch

Darmstadt-Dieburg 21.07.2023 - 17:41 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Geht später in Betrieb, voraussichtlich erst im vierten Quartal: die derzeit im Bau befindliche Container-Anlage in der Dieburger Fabrikstraße. Hinten links im Bild angeschnitten ist die Ditib-Moschee.

In der Dieburger Fabrikstraße, neben der Ditib-Moschee, lässt der Landkreis auf einem angemieteten Privatgrundstück in Containern temporären Wohnraum für bis zu 200 Menschen errichten. Geplant ist die Anlage in einem Baukörper und zweigeschossig. Hauptsächlich soll sie aus Modulen bestehen, in denen je zwei Personen untergebracht werden können. Einige Module sollen zudem mit Türen verbunden werden und der Unterbringung von Familien dienen. Dies würde für die Flüchtlinge eine klare Verbesserung gegenüber dem Zustand in der Schlossgartenhalle bedeuten, wo bis zu acht Personen pro Segment ohne Privatsphäre untergebracht und auch die Achterbereiche nur durch mobile (nicht allzu hohe) Trennwände voneinander abgegrenzt waren.

Bislang hieß es vom Kreis, die Unterkunft solle »frühestens im Juli« eröffnen. Daraus wird nichts mehr, und auch in den nächsten Wochen ziehen noch keine neuen Flüchtlinge ins I-Nord: Wegen Problemen bei der Materiallieferung und der Stromversorgung verzögert sich der Start in Dieburg voraussichtlich bis in den September. Dies bestätigte Kreis-Sozialdezernentin Christel Sprößler (SPD). Als Konsequenz muss die mehr als 200 Flüchtlinge zählende Großunterkunft in Pfungstadt länger betrieben werden. Etwas Entlastung schuf vor wenigen Tagen die Eröffnung einer Unterkunft mit 160 Plätzen in Griesheim.

Der Bau einer Containeranlage für Flüchtlinge am Münsterer Ortsausgang gen Altheim wird derweil gar nicht mehr weiterverfolgt. Stand die Gemeinde einer Anlage auf dem unbebauten Grundstück neben der ehemaligen Diskothek »Tropical« schon im Frühjahr kritisch gegenüber, so ist das Ansinnen nun zu den Akten gelegt. Das rund 2000 Quadratmeter große Areal nördlich des Tropical-Geländes gehört einem privaten Eigentümer. Der war im Frühjahr über einen Architekten mit dem Vorhaben an die Gemeinde herangetreten, ein Containerdorf zur Unterbringung von Flüchtlingen zu errichten.

Schon damals reagierte die Verwaltung skeptisch. Die vorgelegten Pläne entsprachen nicht dem Bebauungsplan, der für das Gebiet eine gewerbliche Nutzung vorsieht. Auch wegen baulicher Einschränkungen und Stellplatz-Fragen erteilte die Gemeinde zunächst keine Genehmigung. Münsters Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos) zeigte sich zuletzt zwar gesprächsbereit, auf dem Gelände an der Altheimer Straße zumindest eine kleine Unterkunft für bis zu 30 Personen zu ermöglichen - ursprünglich wollte der Betreiber dort 180 Betten platzieren. Auf dieses Angebot reagierte der Vorhabenträger aber nicht mehr. Zudem engagierte sich hinter den Kulissen besonders die Münsterer CDU dafür, auch eine kleine Unterkunft zu verhindern. Sie sieht die Belastungsgrenze der Gersprenz-Kommune mit nunmehr 300 aufgenommenen Menschen erreicht.

Jens Dörr

Hintergrund: Dieburger Schlossgartenhalle wird noch mal kurz gesperrt Von Mitte Dezember bis Ende Mai diente die Dieburger Schlossgartenhalle als Interimsunterkunft für teilweise bis zu 150 Flüchtlinge. Die Dreifelder-Sporthalle gehört dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, ist die größte Halle der Stadt und zugleich die einzige mit einer Zuschauertribüne. Entsprechend groß ist ihr Wert für Vereine und die nahe Goetheschule, die Kritik an der Zweckentfremdung der Sportstätte war deshalb groß. Im Juni baute der Kreis die Unterkunft zurück, seit der zweiten Juli-Woche kann dort wieder Sport getrieben werden. Demnächst, in der dritten Woche der hessischen Sommerferien, muss die Halle aber noch mal gesperrt werden: Vom 7. bis 12. August müssen dort "Restarbeiten an der Sicherheitsbeleuchtungs-Anlage" erledigt werden, wie der Kreis den Vereinen über die Dieburger Stadtverwaltung mitgeteilt hat. jed