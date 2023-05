Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Bücher: Die Geschichte der Odenwaldbahn

Groß-Umstadt 07.05.2023 - 16:29 Uhr < 1 Min.

Eine Dampflok im Bahnhof Babenhausen vor einem Odenwald-Eilzug. Mit Bildern wie diesem wird an die Dampflok-Ära im Odenwald erinnert.

Er folgt Band 1 aus dem Jahre 2021 und präsentiert beschreibend und fotografisch sogar mit Aufnahmen aus dem 19. Jahrhundert auf über 160 Seiten alle Fahrzeuge, die in den eineinhalb Jahrhunderten bis heute von Darmstadt und Hanau aus ins Mümlingtal und weiter bis zum Neckar unterwegs waren und noch sind.

Hingen am Anfang noch einfache Dampfloks mit Namen wie »Otzberg« , »Gersprenz« oder »Aschaffenburg« vor den Zügen, so wuchs im Laufe der Zeit die Zugkraft und Stärke der Lokomotiven, bis Mitte der 1960er Jahre Schienenbusse und neue Dieselloks das alte Dampfross nach und nach verdrängten. Nach dem Jahrtausendwechsel schließlich erfuhr die Odenwaldbahn eine grundlegende Erneuerung der gesamten Infrastruktur. Damit einhergehend wurde die Streckengeschwindigkeit auf 120 km/h erhöht.

Moderne und schnelle Triebwagen bewältigen seitdem einen starken Zuwachs des Personenverkehrs. Interessant zu lesen ist, dass bereits vor dem Ersten Weltkrieg von Darmstadt aus in den Odenwald und auch nach Aschaffenburg umweltfreundliche Akkulumatorentriebwagen zum Einsatz kamen. Die Verkehrswende muss in diesem Punkt also nicht neu erfunden werden. Dass einigen der 127 Fotos eine digitale Nachbearbeitung zur Aufhellung und Farbstichbeseitigung gutgetan hätte, schmälert den Wert des von einem Autorenkollektiv um Wolfgang Schütz verfassten Werks keinesfalls.

Erhältlich für 25 Euro bei der Buchhandlung Auslese, Fahrstraße 33 in Babenhausen, bei der Umstädter Bücherkiste, Curtigasse 3-5 in Groß-Umstadt und im Online-Shop https://www.gruberhof-museum.de

Ernst Bäppler