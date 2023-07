Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neubaugebiet "Am Mischborn" in Schaafheim offiziell freigegeben

In Wenigumstadt umstritten

Großostheim 05.07.2023 - 14:52 Uhr 2 Min.

Die offizielle Freigabe des Baugebiets nutzten die künftigen Bewohner, um ihre Nachbarn kennen zu lernen.

Es ist amtlich: Am Rande des Schaafheimer Ortsteils Mosbach wird gebaut. Fünf Jahre hatte es von den ersten Planungen für ein Neubaugebiet im Jahr 2018 bis zur offiziellen Freigabe des Wohngebiets "Am Mischborn" Anfang dieser Woche gedauert.

Zum symbolischen Banddurchschneiden waren neben Schaafheims amtierendem Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU) auch sein Amtsvorgänger und Parteikollege Reinhold Hehmann, Vertreter des entega-Tochterunternehmens e-netz Südhessen, das im Auftrag der Gemeinde das Baugebiet projektiert und Grundstücke vermarktet, sowie Grundstückseinbringer und künftige Bewohner des neuen Quartiers gekommen.

Zuvor heftiger Widerstand

Lobende Worte, reichlich Applaus und sommerlich-leichte Stimmung ließen die Anwesenden fast vergessen, dass der Entwicklungsprozess des Neubaugebiets direkt an der hessisch-bayerischen Landesgrenze von teils heftigem Widerstand flankiert worden war. Dass auch die Kritiker des neuen Wohngebiets ihren Widerwillen vergessen haben, ist unwahrscheinlich. Am Tag der offiziellen Freigabe war dies aber nicht zu ermitteln. Denn von der Interessengemeinschaft (IG) Mischborn, die von Anwohnern aus dem bayerischen Wenigumstadt gegründet worden war, war niemand gekommen. Erneuter Protest blieb an diesem Tag aus.

Die Gemeinde habe sie zwar nicht explizit eingeladen, räumt Bürgermeister Rauschenberger ein. Doch der Termin am späten Nachmittag sei öffentlich und sichtbar, jeder hätte also dazukommen können. Nach Einvernehmen klingt das nicht unbedingt, zumal der amtierende und der ehemalige Rathauschef mehrmals ihr Bedauern darüber zum Ausdruck bringen, dass sich das Bauprojekt um etwa acht bis neun Monate verzögert habe. Als Grund führen beide die Bestrebungen der Kritiker an, das Baugebiet auf juristischen Weg zu verhindern.

Eilantrag auf Baustopp abgewiesen

Der Konflikt war in einem Normenkontrollverfahren gegipfelt. Dieses wurde angestrengt, um die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans zu prüfen. Ist ein Normenkontrollverfahren erfolgreich, wird der betreffende Bebauungsplan nichtig und damit ungültig. Soweit ist es in Mosbach nicht gekommen. Auch einen Eilantrag auf einen Baustopp hatte der hessische Verwaltungsgerichtshof abgewiesen. Stattdessen forderte das Gericht die Gemeinde auf, ein Zielabweichungsverfahren einzuleiten, mit dem das bisherige "Vorranggebiet Landwirtschaft" durch ein "Vorranggebiet Siedlung" ersetzt wird.

Das Zielabweichungsverfahren sei mittlerweile durchgeführt, die Angelegenheit werde somit als erlegt angesehen, sagt Daniel Rauschenberger und ergänzt: "Mit diesem Baugebiet haben wir alles erlebt, was möglich ist." Damit bezieht er auch die dynamische Entwicklung der Baukosten und -zinsen ein, die viele Menschen, die noch vor zwei bis drei Jahren an Bauplätzen in Mosbach interessiert waren, nun zögern ließen.

Bauherren zögern

Von insgesamt 48 Bauplätzen vermarktet die E-Netz Südhessen 28 Parzellen im Auftrag der Gemeinde Schaafheim. Bisher seien sechs Kaufverträge unterzeichnet worden, sagt Aline Olbrich von E-Netz. Mit weiteren Interessenten, die auf einer Warteliste stehen, wolle man nun ins Gespräch gehen. Die Zeiten der Null-Zins-Politik, in der sich beinahe jeder Bauplatz auch zu Höchstpreisen veräußern ließ, scheinen vorbei.

Auch Sascha Jünger, der im Mischborn bauen wird und Ende 2024 mit seiner Frau und drei Kindern ins Eigenheim ziehen will, berichtet von Änderungen durch die stark gestiegenen Preise. "Wir haben uns gegenüber der ursprünglichen Planung von einigen Ideen verabschiedet und manches, was nicht sofort nötig ist, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben", sagt er. Familien, die eigentlich ihre Nachbarn werden sollten, seien sogar vom Kauf zurückgetreten. "Einigen Kaufinteressenten hat die Kostenentwicklung im letzten Jahr die Kalkulation zunichte gemacht", sagt Jünger.

Melanie Schweinfurth

Hintergrund: Neubaugebiet »Am Mischborn« Das Neubaugebiet »Am Mischborn« im Schaafheimer Ortsteil Mosbach ist 3,4 Hektar groß, wovon 2,7 Hektar mit Einfamilien- und Doppelhäusern bebaut werden. Auch ein Geschosswohnungsbau mit mehreren Wohnungen ist geplant. Die 28 Bauplätze der Gemeinde kosten zwischen 230 und 350 Euro pro Quadratmeter. Käufern, die die Kriterien der Gemeinde erfüllen, gewährt Schaafheim Vergünstigungen. 20 weitere Parzellen werden privat vermarktet. Kurz vor der Corona-Pandemie war wegen der großen Nachfrage das Gebiet um zehn Bauplätze erweitert worden, während nun einstige Interessenten wegen der hohen Zinsen und Baukosten ihren Traum vom Eigenheim nicht mehr verwirklichen können. ()