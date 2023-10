Neubau der Eichwaldschule beginnt 2025

Bildung: Schaafheimer Einrichtung hat nun eine zeitliche Perspektive - Interimsschule am Freibad

Schaafheim 13.10.2023 - 09:47 Uhr 2 Min.

Ab Ende 2024 werden 330 Schüler der Schaafheimer Eichwaldschule einen Blick auf das Freibad haben. Denn auf einem Gelände neben dem Parkplatz wird für sie eine Interimsschule errichtet. Foto: Melanie Schweinfurth

Viele Projekte sind mittlerweile realisiert worden, andere warten noch darauf, auf der Liste des Schulbauprogramms nach vorn zu rücken. Zu den Wartenden gehörte lange die Eichwaldschule in Schaafheim. Für die Grundschule, die noch immer in einer Art Außenstelle im historischen Schulgebäude in der Lindenstraße untergebracht ist, nennt der Landkreis als Schulträger nun einen zeitlichen Horizont für den Beginn eines Grundschulneubaus.

Der Baustart ist für Anfang 2025 geplant. Bis 2029 werden die Arbeiten voraussichtlich dauern, die den kompletten Neubau der Grundschule im Bereich des Sportfelds südwestlich der bestehenden Eichwaldschule vorsehen sowie parallel dazu die umfassende Sanierung von zwei Bestandsgebäuden. In diesen sind die Klassenräume für Naturwissenschaften und Werken und die Verwaltung untergebracht. Sie werden ertüchtigt und energetisch saniert, die Fassaden werden nach der Sanierung aus elementierten, vorgefertigten Holzständerbauwänden bestehen.

Die kalkulierten Kosten liegen derzeit bei 31,2 Millionen Euro, wie die Kreis-Pressestelle auf Anfrage mitteilt. Im Sommer 2022 war man noch von einem Investitionsvolumen von 27,3 Millionen Euro ausgegangen. Schuldezernent Lutz Köhler (CDU) sagte am Rande der Feierstunde, mit der jüngst die Schule auf der Aue in Münster in Betrieb genommen wurde, dass bei allen kommenden Schulbauprojekten die Baukostensteigerungen "voll durchschlagen" würden. Waren Sanierung, Um- und Neubau der großen Gesamtschule in Münster für 1050 Schüler noch für 33,5 Millionen Euro zu haben, wird das kleinere Bauvorhaben in Schaafheim fast ebenso teuer werden.

Viele Eltern und auch die Schulgemeinschaft dürften froh sein, dass es nun zumindest eine zeitliche Perspektive gibt. Denn die Gebäude in der Lindenstraße sind für eine moderne Schulpädagogik nicht mehr geeignet. Selbst nach einer grundhaften Sanierung könnten in dem historischen Gebäude die Schulbauleitlinien des Kreises nicht abgebildet werden, heißt es von der Pressestelle. Da der Schulbetrieb auch während der Um- und Neubauarbeiten weiterlaufen muss, werden 330 der 550 Eichwaldschüler umziehen müssen. Für sie wird am Schaafheimer Freibad eine Interimsschule errichtet. Der Ausweichstandort soll Ende 2024 in Betrieb genommen werden.

Die Gemeinde Schaafheim als Eigentümerin des Grundstücks wird dazu mit dem Landkreis einen Gestattungsvertrag abschließen, wie Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU) mitteilt. Auf dem Areal, das an den Freibadparkplatz angrenzt, soll eine Containeranlage als Ausweichstandort für die Schüler errichtet werden. Vier Jahre sollen die Schüler dort unterrichtet werden. Danach werden alle Schulformen von der Grundschule bis zum Ende der Realschule an einem Standort zusammengeführt.

Nach Sanierung und Neubau wird die Schule nicht nur moderner und digitaler sein, sondern auch mehr Raum bieten. 850 Schüler sollen nach Abschluss der Arbeiten die Schaafheimer Eichwaldschule besuchen können.

schme

Hintergrund: Einsatz der Eltern Eltern, Schüler und auch Lehrkräfte der Schaafheimer Eichwaldschule mussten in den vergangenen Jahren viel Geduld aufbringen. Denn die Sanierung von zwei der sieben Bestandsgebäude sowie der Neubau der Grundschule steht schon seit Jahren auf der Agenda, wurde vom Landkreis als Schulträger aber mehrfach verschoben. Nun gibt es einen Zeitplan für die letzten Baumaßnahmen. Dass das Hauptgebäude durch einen Holzmodulbau ersetzt wurde, der nun seit drei Jahren in Betrieb ist, ist auch auf die Beharrlichkeit vieler Eltern von Eichwaldschülern zurückzuführen. Nachdem im alten Bestandsgebäude Schimmel entdeckt worden war, hatten sie mit Demonstrationen, Unterschriftenaktionen und Gesprächen mit Politikern die Errichtung einer "Mobi Skul" erwirkt, in der die Schüler für die Dauer der Bauarbeiten am Hauptgebäude unterrichtet wurden. 2029 soll die Zeit der Interimsschulen endgültig vorbei sein. (schme)