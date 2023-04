Nach Durchsuchungen wegen Kriegsmunition: Auch NS-Objekte gefunden

ARCHIV - 04.02.2022, Hessen, Frankfurt/Main: Bewaffnete Bundespolizisten stehen am Hauptbahnhof an einer Polizeiabsperrung. Die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten in Deutschland lag 2021 auf dem niedrigsten Niveau seit der Jahrtausendwende. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. (zu dpa "Zahl erfasster Straftaten auf Tiefstand seit Jahrtausendwende") Foto: Torsten Silz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++