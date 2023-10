Arbeit der Bahnhofsmission: Mutmachen, offenes Ohr, warme Getränke

Anlaufstelle für Reisende, aber auch für Menschen in Not

Biebergemünd 17.10.2023 - 17:58 Uhr 3 Min.

Eine hilfesuchende Person steht vor der Bahnhofsmission am Frankfurter Hauptbahnhof. Leif Murawski, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Bahnhofsmission, geht durch den Frankfurter Hauptbahnhof. Fotos: Andreas Arnold (dpa)

Gestrandete Bahnreisende gehören ebenso zum Publikum der christlichen Hilfsorganisation wie Obdachlose und Menschen, die Unterstützung brauchen oder einfach nur Gesellschaft suchen.

»Wir haben zwei große Aufgaben«, sagt Leiterin Karin Stürznickel-Holst. »Zum einen ist das die Hilfe im Reiseverkehr. Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, oder alleinreisende Kinder begleiten wir zum Zug. Wir holen sie vom Zug, wir bringen sie von einem Zug zum nächsten.«

»Zum anderen sind wir eine erste Anlaufstelle für Menschen in jedweder Notsituation.« Eigentlich versammelten sich alle Bahnhofsmissionen unter dem Begriff Not, sagt Stürznickel-Holst. »Wir bieten Notkleidung, etwa wenn jemand hier gestrandet ist und zu dünn angezogen ist. Wir haben schon Leute gehabt ohne Schuhe«, schildert sie. »Oder es kommt jemand, der hat seit Tagen nichts gegessen. Dann ist es wichtig, dass wir ein Brot für ihn haben und etwas zu trinken.«

Ort des Übergangs

Finanziert wird das vor allem durch Einnahmen aus der Kirchensteuer und Spenden. Getragen wird die Bahnhofsmission vom Caritasverband und dem Diakonischen Werk - so wie auch die Arbeit der Bahnhofsmission am Frankfurter Hauptbahnhof.

Hier ist stets auch die Besonderheit des Bahnhofs als Ort des Übergangs, irgendwo zwischen Pendler- und Reisealltag und sozialem Brennpunkt besonders deutlich. Die offene Drogenszene der Mainmetropole konzentriert sich besonders in den angrenzenden Straßen.

Auch eine Frau im Empfangsraum der Frankfurter Bahnhofsmission wirkt fahrig und gezeichnet vom Leben auf der Straße, wohl auch von schwerer Drogenabhängigkeit. Im Gesicht der extrem dünnen Besucherin ist eine offene Wunde, doch ihre Augen leuchten, als sie den rosafarbenen Pullover sieht, den ihr eine Helferin entgegenhält. Den angebotenen Tee aus dem blauen Plastikbecher nimmt sie gerne an, nachdem sie sich gleich umgezogen hat und nun vor sich hin murmelt, versunken in einer ganz eigenen Welt. Keine Reisende, aber eine derjenigen, die im und um den Bahnhof leben und in der Bahnhofsmission eine kleine Pause in einem harten Alltag finden.

»Die Getränke als Angebot sollen den Menschen das Gefühl geben, gastlich aufgenommen zu sein und die Möglichkeit zu erhalten, ein Gespräch zu führen, Informationen und Beratung in Anspruch zu nehmen«, sagt Leif Murawski, der seit 32 Jahren bei der Frankfurter Bahnhofsmission arbeitet - erst als Zivildienstleistender, dann ehrenamtlich neben seinem Studium der Sprach- und Literaturwissenschaften, dann hauptberuflich. »Mut-macher« steht auf seiner blauen Dienstweste und um Ermutigung und Unterstützung geht es den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem der größten deutschen Bahnhöfe.

Seit 1895 gibt es die Frankfurter Bahnhofsmission, die nach Berlin die zweitälteste in Deutschland ist. Das Drumherum auf den Bahnsteigen und in der Bahnhofshalle sind die täglichen Pendlerströme und Tausenden Reisenden, aber auch Geflüchtete und Arbeitsmigranten, die buchstäblich gestrandet und nicht weiter wissen - so wie die drei jungen Afghanen, die Beamte der Bundespolizei gerade vorbeigebracht haben. Sie sind aus ihrer Heimat geflüchtet, wirken erschöpft, fast teilnahmslos und schüchtern. Im »Raum der Stille« können sie erst einmal durchatmen, während Mitarbeiter der Bahnhofsmission die Weiterreise zur Zentralen Aufnahmestelle in Gießen organisieren und den jungen Männern erklären, wie es nun weitergeht.

Doch auch alleinreisende Kinder, Ausreißer, die vom Jugendamt geschickt werden und für die die Mitarbeiter der Bahnhofsmission die Fahrkarte besorgen. Sie bringen die Jugendlichen und Kinder dann auch zum Zug, damit sie - hoffentlich - »auch da landen, wo sie hingehören«, sagt Murawski.

»Vor allem im Nachtdienst sind wir vor allem Schutzraum für Reisende«, sagt Murawski. Denn die Frankfurter Bahnhofsmission hat 24 Stunden offen - in einem Bahnhof, der keinen Wartesaal hat. »Jeder, der will, kann kommen.« Auch die Polizei bringe immer wieder Menschen vorbei, um die sich jemand kümmern müsse, die etwa verwirrt sind. »Die Tätigkeit in der Bahnhofsmission umfasst auch, dass man ein Deeskalationskünstler sein muss«, meint Murawski. »Da sind Geduld, Ruhe und Humor eine wichtige Hilfe und wichtige Bedingung, dass es klappt.« Wenn aber in den Räumen der Bahnhofsmission Drogen konsumiert oder Gewalt angewendet würden, werde das nicht geduldet. Dann helfe manchmal nur ein Hausverbot.

»Gäste«

Murawski nennt die Besucher auch aus dem Obdachlosen- und Drogenmilieu stets »Gäste«. Einige von ihnen kennt er seit Jahrzehnten: »Wir werden hier zusammen alt.« Und manchmal gibt es Geschichten mit Happy End, wie die von der wohnungslosen Frau, die jahrelang täglich die Bahnhofsmission aufsuchte. »Inzwischen hat sie eine Wohnung und ist auch älter geworden. Sie kommt aber immer noch ziemlich regelmäßig hierher und pflegt den Kontakt zu den netten Menschen, die hier arbeiten.«

»Die Nöte der Menschen werden größer und herausfordernder«, stellt wiederum Stürznickel-Holst von der Kasseler Bahnhofsmission fest. Preissteigerungen seien ein Aspekt, auch zunehmende Einsamkeit spiele eine Rolle. »Oft kommen auch Leute, die keinen Zugang zum Hilfesystem haben.« Sie hätten Schwierigkeiten, bei den zuständigen Stellen anzudocken, hätten oft keine Sprachkenntnisse und wenig Perspektiven.

NICOLE SCHIPPERS & EVA KRAFCZYK