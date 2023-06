Musikzentrum Freigericht könnte Wirklichkeit werden

Gemeindevertretung spricht sich einstimmig dafür aus

Freigericht 19.06.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die größte Bühne in Freigericht ist für das Viktoria-Stammorchester fast zu klein. Beim Jubiläumskonzert am Samstag lieferten 61 Musiker eine rundum reife Leistung. Foto: Karin Klemt

Der Gedanke hat in den Fraktionen spürbare Begeisterung geweckt, ist aus Sicht ihrer Sprecher schlüssig und nach Worten von GfF-Fraktionschef Waldemar Gogel auch geeignet, die "Strahlkraft" seiner Gemeinde als kreisweite "Kulturhochburg" zu erhöhen. Unter Federführung des bundesweit wie international renommierten Musikvereins Viktoria Altenmittlau hat eine Interessengemeinschaft (IG) Musikzentrum bereits ein Grobkonzept skizziert. Demnach soll, möglichst in der Nähe der Kopernikusschule in Somborn, ein Neubau mit Proberäumen für Orchester und Chöre, Konzertsälen sowie Kapazitäten für Seminare und Schulungen entstehen.

Jene "Infrastruktur" also, an der aus Sicht von Manfred Kirschning in der Gemeinde mit "ihren vielen Musik- und Gesangvereinen auf hohem Niveau" eklatanter Mangel herrscht. Bevor verbindlich über Umfang und Details wie die derzeit noch vage geschätzten Kosten von acht bis zwölf Millionen Euro gesprochen werden könne, brauche die Idee eine öffentliche Plattform, befand der HuF-Vorsitzende - daher der SPD-Antrag, in seinem Ausschuss den Diskurs zu starten.

Dass die Initiative Unterstützung finden würde, war bereits vor der Plenarsitzung am Freitag abzusehen: Den am gleichen Abend verabschiedeten Nachtragshaushalt wollten CDU, UWG und GfF nutzen, um 20.000 Euro für erste Planungen der IG freizugeben. Ihren Antrag zogen die drei Fraktionen zwar zurück, als Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) auf noch vorhandene Kulturfördermittel im regulären Etat verwies, bestanden dann aber - ebenso wie Grüne und Die Freigerichter (DF) - darauf, neben den Sozialdemokraten hinter deren Hauptantrag zu stehen.

Dass für einen musikalischen Dreh- und Angelpunkt Bedarf in Freigericht besteht, stellte am Freitag kein Fraktionssprecher in Frage. Neben der Viktoria, deren Vorsitzende Jennifer Harenburg zusammen mit zwei weiteren IG-Vertretern im Ausschuss gehört werden soll, haben sich laut Vorlage drei weitere Musikvereine und mindestens fünf Chöre bei einer Vorab-Umfrage an dauerhafter Nutzung interessiert erklärt. Hinzu kommen die Kopernikusschule - immerhin größte allgemeinbildende Schule Hessens - mit Musikunterricht und Bläserklassen, die Musikschule des Main-Kinzig-Kreises und der hessische Musikverband (HMV).

Zumindest gelegentlich nutzen würden den Neubau laut Umfrage drei weitere Orchester und ein Chor aus Freigericht, zudem überregionale Formationen wie die Bläserphilharmonie Rhein-Main, das sinfonische Blasorchester Hessen, das Landesblas- sowie das Landesjugendblasorchester des HMV - insgesamt rund 1800 regelmäßige oder gelegentliche Nutzer, hat die IG errechnet. Wie weit deren Interesse geht und was sie einzubringen haben, soll der HuF nun erstmals am 6. oder 7. Juli ausloten.

Den endgültigen Termin will Ausschussvorsitzender Kirschning vom Terminkalender des HMV-Präsidenten, Christoph Degen, abhängig machen. Dass Degen, der auch Sozialdemokrat und Landtagsabgeordneter ist, persönlich kommt und mitredet, war am Freitag erklärter Wunsch sämtlicher Fraktionen.

Oliver Klemt