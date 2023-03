Mosbacher Rathaus strahlt in neuem Glanz

Quentin Saltzmann richtet über 440 Jahre altes Gebäude her

Schaafheim 28.03.2023 - 14:51 Uhr 2 Min.

Nach dreijähriger Sanierungsphase ist das alte Rathaus in Mosbach wieder ein Schmuckstück. Im Erdgeschoss gibt es für Baurestaurator Quentin Saltzmann noch einiges zu tun. Das älteste Fundstück, eine über 400 Jahre alte Holztür mit schmiedeeisernen Beschlägen, stammt aus der Bauzeit des Rathauses.

"Zuletzt wohnte hier eine alte Dame, die 1935 in diesem Haus geboren wurde und 2019 hier verstarb", erzählt Saltzmann. Jene Frau war eine von vielen Bewohnern, die das Haus in seiner über 440-jährigen Geschichte beherbergte. Viele wohnten aus freien Stücken hier, manche unfreiwillig - denn ein Teil des Gebäudes diente zeitweilig als Gefängnis. Delinquenten saßen in einer kleinen, mit dicken Holzbohlen umschlossenen Zelle ihre Strafe ab.

Einen Teil der Zellenwand hat der Restaurator für Wandmalerei und Stein und Experte für restauratorische Bauforschung an ursprünglicher Stelle erhalten. Die zwölf Zentimeter dicke Bohlenwand trennt nun Eingangsbereich und Küche. "Künftig werden wir in einer ehemaligen Gefängniszelle kochen", sagt Saltzmann mit einem Schmunzeln. Die Geschichten, die alte Häuser über ihre Bewohner und die Epoche, in der sie lebten, erzählen, seien an seiner Arbeit besonders faszinierend.

Ihn beeindrucke immer wieder, dass Menschen, die heute als "einfache Leute" bezeichnet werden, solide, fast unverwüstliche und vor allem schöne Häuser bauen konnten: "Es gab keine Fertighäuser. Jedes Gebäude war ein Einzelstück, gebaut aus den Materialien, die verfügbar waren. Das schließt auch die Werkzeuge ein, für die ein großer Erfindergeist nötig war." Während der Sanierungsarbeiten fand Saltzmann einige solcher Utensilien, deren Verwendungszweck nicht immer sofort erkennbar war.

Dunkelrote Holztür aus dem Jahr 1580

Das älteste Fundstück hat der 32-Jährige im ersten Obergeschoss verbaut. Der Hingucker dort ist eine dunkelrote Tür aus dem Entstehungsjahr des Gebäudes. Die Holztür selbst sowie Beschläge, Scharniere und Türklinken stammen aus dem Jahr 1580. Für die Bauzeit seien die Türelemente schlicht. "Man hat früher großen Wert auf eine reiche Verzierung der Häuser gelegt", sagt Saltzmann.

"Meine Frau und ich bewohnen heute das ganze Haus. Das ist ein großer Luxus. Vor gut 100 Jahren musste sich die Lehrer-Familie mit acht Kindern mit einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss bescheiden." Die Wohnverhältnisse waren sehr beengt - umso wichtiger sei es da gewesen, das Wenige schön zu gestalten.

Das trifft auch auf die mächtige Säule inmitten des Wohnzimmers im Erdgeschoss zu. Sie ist aus Douglasie gefertigt und dem Original nachempfunden. An den Abdrücken der Balken-Stützen habe er deren Form rekonstruieren können. Den steinernen Fuß der Säule hat ein Wandergeselle gebaut und an einer verdeckten Stelle sein Steinmetz-Zeichen hinterlassen.

Erbpacht-Vertrag mit 75-jähriger Laufzeit

Dass das Mosbacher Rathaus fachgerecht saniert werden konnte und wieder bewohnt wird, liegt an einer Vereinbarung, die Saltzmann mit der Gemeinde Schaafheim getroffen hat. Beide schlossen einen Erbpacht-Vertrag mit 75-jähriger Laufzeit: "Ursprünglich wollte ich das Gebäude kaufen, doch die Gemeinde wollte das Haus nicht veräußern. Deshalb schlug ich eine Erbpacht vor." Das habe Vorteile für beide Parteien. Die Gemeinde behält Grund und Boden, während das Gebäude in den Besitz des Pächters übergeht.

"Da kein Kaufpreis fällig wurde, sondern nur eine geringe Pacht zu zahlen ist, blieben für uns ausreichend Mittel für die Sanierung übrig", erklärt Saltzmann. Nach Ablauf der Pachtzeit werde ermittelt, welchen Wert das Haus nach der Sanierung hat. Danach könne die Gemeinde als Grundstückseigentümer das Gebäude für zwei Drittel des Wertes auslösen.

Daran denkt gegenwärtig aber niemand. Schaafheims Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU) ist froh über die jetzige Regelung: "Die Sanierung eines so speziellen Gebäudes wäre für die Gemeinde nicht möglich gewesen. Die hohe Identifikation der Mosbacher mit ihrem Rathaus schloss einen Verkauf ebenso aus. Eine Erbpacht war für uns die ideale Lösung."

Hintergrund: Mosbacher Rathaus im Laufe der Jahre Das einstige Rathaus im alten Mosbacher Ortskern wurde 1580/81 errichtet. Bürgermeister führten hier die Amtsgeschäfte, Gemeinderäte tagten dort. Zeitweise gab es eine Schusterwerkstatt sowie eine Gefängniszelle. 1860 wurde angebaut, um Platz für die Mosbacher Schüler und die Lehrerfamilie zu schaffen. Zuletzt hatte es die Gemeinde vermietet. Als die letzte Mieterin verstorben war, stand die Gemeinde vor einem Problem. Die teure, aufwendige Sanierung des Einzelkulturdenkmals konnte Schaafheim nicht stemmen. Über eine Vermietung wäre nur ein geringer Teil der Investition in die Gemeindekasse zurückgeflossen, sagt Bürgermeister Rauschenberger. Ein Erbpachtvertrag mit Baurestaurator Quentin Saltzmann sicherte die Zukunft des Gebäudes.