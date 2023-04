Moderne Technik trifft altes Gemäuer - Burgvermessung mit der Drohne

Burg Hohenstein im Taunus

Hohenstein 20.04.2023 - 13:55 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Werner Maziborsky von der Firma Linsinger ZT aus St. Johann im Pongau (Österreich) startet eine Drohne auf dem Wehrgang, um die Burgruine Hohenstein bei Bad Schwalbach im Taunus digital zu vermessen.

Es wurde wirklich langsam Zeit: Die Pläne der Burgruine Hohenstein im Taunus stammen aus dem Jahr 1608. Da eine Sanierung der historischen Mauern anstand, lässt der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen derzeit die Burg digital vermessen. Bei dem großen Areal mit mehreren Gebäudeteilen keine einfache Sache. Für den Außenbereich kommt eine Drohne zum Einsatz. Mit gleichmäßigem Summen umkreist das etwa 50 Zentimeter große Flugobjekt die Burg, die malerisch an einem Felsen in der Nähe von Bad Schwalbach liegt.

An den Schalthebeln steht Drohnenpilot Werner Maziborsky von der österreichischen Firma Linsinger ZT GmbH. Die Experten haben schon viele historische Bauwerke vermessen, darunter etwa den Herkules in Kassel, die Alte Markthalle in Frankfurt, die Trierer Basilika oder auch das Schloss Neuschwanstein.

«Es geht bei meiner Arbeit nicht nur darum, die Drohne gut zu fliegen», sagt Maziborsky. Wichtig seien genaue und scharfe Fotos. Daher hält sich seine Freude über den strahlend-sonnigen Tag in Grenzen, denn Sonne bedeutet Schatten. «Kein Regen, kein Nebel, etwas bewölkt», umschreibt der Drohnenpilot das perfekte Wetter. Für die Vermessung der Burg Hohenstein rechnet er für den Außenbereich mit rund 15 000 bis 20 000 Fotos. Per Computer werden die Daten in ein 3D-Modell verwandelt.

Damit die Software die Bilder exakt verarbeiten kann, sind an der Burg Dutzende Vermessungspunkte angebracht - kleine Schilder plus Kennung. Mit der Hilfe dieser Schilder und weiterer rund 350 natürlicher Vermessungspunkte kann die Software die Aufnahmen zusammensetzen. Für das 3D-Modell ist eine Überlappung der Fotos von 60 bis 80 Prozent nötig, wie Maziborsky erklärt. Allein für die Außenaufnahmen braucht er rund einen Monat, zusätzlich wird das Innere der Burg mit einem 3D-Laser vermessen.

Landesbetrieb Bau und Immobilien

Bei der anstehenden Sanierung müsse vor allem das Fugenmaterial erneuert werden, berichtet Thomas Schultz, Projektleiter beim Landesbetrieb Bau und Immobilien. Ansonsten könnten die Mauern kaputt gehen. Zudem hätten Anwohner von losen Steine berichtet, die von der Burg herabgefallen seien. Nach den Worten von Schultz sei der Fels in Bewegung und habe gesichert werden müssen.

Bevor außen die Vermessungen starten konnten, mussten die Mauern von dichtem Gestrüpp befreit werden. Dies sei eng mit Naturschützern abgestimmt worden, betont Schultz. Entfernt worden seien nur Gehölze, Kletter- und Rankenpflanzen - Farne und Kräuter blieben erhalten.

Bei einem unwegsamen Gelände wie der Burg Hohenstein sei die Drohnenbefliegung oft die einzige Möglichkeit für eine Vermessung, sagt Anja Dötsch, Denkmalpflege-Expertin bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen. «Dabei bietet sich neben der Dokumentation in der Folge die Möglichkeit die Daten für Vermittlungszwecke wie Virtual Reality einzusetzen.» Wichtig seien die fliegenden Kameras auch für die Kontrolle von Dächern, die häufig nur mit großem zeitlichen und damit finanziellen Aufwand geprüft werden könnten.

Die Vermessung per Drohne sei nicht teurer als herkömmliche Methoden wie etwa Laserscan oder das tachymetrische Aufmaß, sagt Dötsch. Aktuell würden in Hessen unter anderem die Mauern der Burg Frankenstein im Odenwald per Drohne vermessen sowie ein Lageplan von Schloss Hirschhorn am Neckar erstellt. Bei der Mühle im Kloster Seligenstadt am Main kam dagegen der Laserscan zum Einsatz, wie Dötsch erläutert. «Die Wahl der Technologie orientiert sich an den Anforderungen, die an die Vermessung gestellt werden.»

An der Burgruine Hohenstein soll mit den fertigen digitalen Plänen die weitere Sanierung geplant werden. Aber schon jetzt hat sich das Gemäuer verändert: Mit den freigeschnittenen Mauern ist das imposante Bauwerk für Wanderer und Besucher aus der Ferne wieder besser zu sehen.

dpa/lhe