Mittelalterliche Abenteuer in Babenhausen

Ferienspiele: Anmeldung läuft bis zum 4. Juni

Babenhausen 24.05.2023 - 15:04 Uhr < 1 Min.

Das "Feriendomizil" wird das Gelände rund um Markwaldhalle und Markwaldschule in Langstadt sowie das Gelände des TSV Langstadt sein. "Königliche Ferienspiele" lautet das Motto in diesem Jahr. Dabei geht es um alles, was ins Mittelalter als Epoche der Kaiser und Könige fiel: Grafen und Fürsten, mutige Ritter, hübsche Prinzen und Prinzessinnen, Hofnarren, wilde Ritterturniere und historische Märkte.

Auch Babenhausen hat eine lange und bewegte Geschichte, auf die im Laufe Ferienspiele auch immer wieder eingegangen werden soll. So rücken das Babenhäuser Schloss, das aus einer mittelalterlichen Wasserburg hervorgegangen ist und unter anderem als Residenz der Grafen von Hanau-Lichtenberg diente, sowie die historische Altstadt mit Stadtmauer, Hexenturm und Breschturm oder auch der historische Teil der ehemaligen Kaserne in den Mittelpunkt verschiedenster Aktivitäten.

Dort eröffnet sich den Kindern zehn Tage lang eine "kreative Spielwiese" und den Betreuern eine große Bandbreite an Möglichkeiten für spannende und lehrreiche Angebote. Es stehen aber nicht nur Spiele und Aktivitäten auf dem Programm, sondern auch Aktionen mit vielen Babenhäuser Vereinen.

Die Ferienspiele 2023 beginnen am Montag, 21. August, um 9.30 Uhr und enden jeweils täglich um 16.30 Uhr. Am Wochenende des 26. und 27. August gibt es keine Betreuung. Ende der Ferienspiele ist am Freitag, 1. September, um 14 Uhr. Ein Bus- oder Fahrdienst bringt die Kinder von den öffentlichen Haltestellen am Morgen nach Langstadt und am Nachmittag wieder zum Ausgangspunkt zurück.

