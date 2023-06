Merkur-Sonde «BepiColombo» erneut nah am Zielplaneten

"Keine Anomalien"

Darmstadt 20.06.2023 - 18:12 Uhr

Künstlerische Darstellung des Vorbeiflugs von «BepiColombo» am Merkur am 1. Oktober 2021.

Die Merkursonde «BepiColombo» ist am Montagabend wie geplant nah am kleinsten und sonnennächsten Planeten vorbeigerast. «Der Vorbeiflug war völlig normal, keine Anomalien», hieß es am Dienstag aus dem Kontrollzentrum der europäischen Raumfahrtbehörde Esa in Darmstadt. Die genauen Daten der Flugbahn lagen zunächst noch nicht vor. Man habe nicht permanent Kontakt zur Sonde gehabt, die bei dem Flug um ihren Zielplaneten auch Bilder von Merkur gemacht hat.

Die Forschungssonde sollte sich den Berechnungen zufolge um 21.34 Uhr (MESZ) dem kleinsten Planeten des Sonnensystems bis auf etwa 236 Kilometer nähern. Es war der Esa zufolge der dritte von insgesamt sechs Vorbeiflügen an dem Planeten. Diese sind nötig, um die Sonde wegen der enormen Anziehungskraft der Sonne abzubremsen.

Die Raumsonde «BepiColombo» war im Oktober 2018 zu ihrer sieben Jahre dauernden Reise zum sonnennächsten Planeten gestartet. Mit zwei Satelliten an Bord soll sie ab Dezember 2025 die Oberfläche und das Magnetfeld des Himmelskörpers untersuchen. Das europäisch-japanische Gemeinschaftsprojekt mit Gesamtkosten von rund zwei Milliarden Euro soll dazu beitragen, die Ursprünge des Sonnensystems besser zu verstehen. Es wird aus dem Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuert.

