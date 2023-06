Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Melodivas singen von ganz viel Liebe

Konzert: Zum Zehnjährigen begeistert der Chor 120 Besucher in der ehemaligen Synagoge Großkrotzenburg

Großkrotzenburg 04.06.2023 - 10:13 Uhr < 1 Min.

Chorleiterin Pavlina Georgiev überzeugte im Konzert mit ihrem Frauenchor Melodivas auch mit zwei Solo-Stücken.

Unter dem Motto »Regenbogenfarben« präsentierte der Chor »Das Beste aus zehn Jahren«. Sie reisten hierzu mit ihrem Publikum durch mehrere Kontinente und sangen auf Deutsch, Englisch, Schwedisch und in Zulu-Sprache, teilweise am E-Piano begleitet von Friederich Haller.

Genau vor zehn Jahren fand das erste Konzert des damals noch gemischten Volkschors 1945 Großkrotzenburg statt - unter der Leitung von Pavlina Georgiev. Da die wenigen Sänger gesundheitsbedingt leider passen mussten, entstanden kurz darauf die Melodivas und sangen nun das erste Mal wieder an dem Ort ihrer »Geburtsstunde«. Und bereits beim ersten Stück »Für alle« von Hanne Haller merkte man, dass die viel zitierte »Chemie« zwischen dem Chor und der Chorleiterin stimmte und die gute Laune auf das Publikum übersprang.

Mit Elvis Presleys »Can't help falling in love«, Harry Belafontes »Jamaica Farewell« oder dem wunderbaren »Moon River« aus dem Film »Frühstück bei Tiffany« setzten die Melodivas ihr zündendes Programm fort. Immer wieder wurde das Publikum eingebunden, indem es zum Mitsingen und Mitklatschen aufgefordert wurde, was es sehr gerne tat.

Großartige Sopran-Stimme

Pavlina Georgiev ließ ihre großartige Sopran-Stimme in zwei Solostücken erklingen. Vor allem nach dem auf Italienisch intonierten »Volare« kannte die Begeisterung des Publikums keine Grenzen. Die nötigen Atempausen verschaffte Chor und Dirigentin das erstmals auftretende Saxofonensemble »Sax for 4«, das mit Sängerin und Neuzugang Birgit Schmitt mit Stücken wie dem Titelsong der »Muppet Show« sehr gut ankam.

Im Finale präsentierten die Melodivas zwei neue Stücke aus den vergangenen zwei Jahren: Kerstin Otts Titelstück »Regenbogenfarben« und Andreas Bouranis »Auf uns«, mit dem der Chor zu Recht sich selbst feierte, setzten der musikalischen Geburtstagstorte das Sahnehäubchen auf.

Doris Huhn