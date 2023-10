Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mehr Miethaushalte als Eigentümerhaushalte in Hessen

1,7 Millionen Haushalte wohnen zur Miete

Wiesbaden 25.10.2023 - 18:54 Uhr < 1 Min.

Symbolbild Mietshaus

Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, gab es 1,2 Millionen Eigentümerhaushalte. Diese Ergebnisse basieren auf dem Mikrozensus, mit dem seit 1957 jährlich die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Bevölkerung untersucht werden. Demnach hat die hessische Bevölkerung im Jahr 2022 in durchschnittlich 3,7 Wohnräumen je Haushalt gewohnt.

Eigentümerhaushalte verfügten laut Statistik mit durchschnittlich 4,7 Räumen über mehr Zimmer als Mieterhaushalte mit 3,0 Räumen. Auf die Haushaltsgröße bezogen hatten Alleinlebende mit 2,9 Räumen die durchschnittlich höchste Raumanzahl pro Person.