Mehr als 700 Krankenhaus-Ärzte in Hessen im Warnstreik

Kundgebung auf Frankfurter Römerberg

Frankfurt/Main 09.05.2023 - 18:39 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Gewerkschaft Marburger Bund ruft bundesweit Ärztinnen und Ärzte zum Streik auf.

Hunderte Ärztinnen und Ärzte kommunaler Kliniken in Hessen sind am Dienstag in den Warnstreik getreten. Zwischen 700 und 800 Mediziner beteiligten sich nach Angaben des Marburger Bunds an den Arbeitsniederlegungen im Bundesland, zu der die Ärztegewerkschaft im Zuge des Tarifstreits mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) bundesweit aufgerufen hatte. Bundesweit seien es etwa 10 000 gewesen.

Kampf für Wertschätzung und gerechte Bezahlung

«Wir kämpfen gemeinsam nicht nur für mehr Geld, sondern auch für mehr Wertschätzung für unsere tägliche Arbeit», sagte der Vorsitzende des Marburger Bundes Hessen, Christian Schwank, bei einer zentralen Kundgebung in Frankfurt. Rund 5000 Mediziner aus verschiedenen Bundesländern versammelten sich nach Angaben der Ärztegewerkschaft auf dem Römerberg. Die Polizei Frankfurt sprach von 3500 bis 4000 Teilnehmern.

Hessenweit waren nach Gewerkschaftsangaben rund 50 Kliniken vom Streik betroffen. Um die medizinische Versorgung sicherzustellen, wurden Vereinbarungen für Notdienste mit den Krankenhäusern getroffen. Zu den Auswirkungen des Streiks auf den Klinikbetrieb gab es seitens der Hessischen Krankenhausgesellschaft zunächst keine Stellungnahme.

Druck auf Arbeitgeber soll erhöht werden

Mit dem Streik soll der Druck auf die Arbeitgeber nach bislang vier Verhandlungsrunden ohne Ergebnis erhöht werden. Der Marburger Bund fordert für die rund 55 000 Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Kliniken einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent.

VKA kritisiert Streik

Die VKA kritisierte den Streik bereits in einer Mitteilung am Montag als «völlig grundlos» und «unverhältnismäßig». «Der jetzige Verhandlungsstand erfordert keinen Warnstreik, denn wir befinden uns auf der Zielgeraden», sagte VKA-Verhandlungsführer Wolfgang Heyl. Am 22. Mai wollen der Marburger Bund und die VKA zur fünften Verhandlungsrunde zusammenkommen.

dpa