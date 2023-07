Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mehr als 1300 Impfpassfälschungen in Hessen binnen eines Jahres

3-G-Regel

ARCHIV - 17.01.2022, Bayern, Dillingen: Bei der Kriminalpolizeiinspektion liegen Impfpässe unter einer Lupe, darunter ein aufgeschlagener Impfausweis mit dem Eintrag einer Corona-Impfung mit dem Impfstoff Johnson & Johnson. (zu dpa: «Betrügen lohnt nicht mehr: Kaum noch gefälschte Corona-Impfpässe») Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Hessische Ermittler haben im Zuge der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr 1333 Fälle von Impfpassfälschungen registriert. Vergleichszahlen aus dem Jahr 2021 gebe es nicht, weil die Erfassung im Zusammenhang mit Corona-Kennzahlen erst zum 1. Januar des vergangenen Jahres eingeführt worden sei, teilte das Landeskriminalamt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine Aussage über die Fälle aus dem Jahr 2021 sei aus diesem Grund nicht möglich. Allerdings sei unabhängig der Zahlen in der Kriminalstatistik festzustellen, dass eine Zunahme der Fälle mit der erstmaligen Einführung der sogenannten 3G-Regel im Herbst 2021 zu erkennen sei.

Erst am Dienstag hatte das Landgericht Darmstadt zwei Impfpassfälscher zu Bewährungsstrafen verurteilt (wir haben berichtet). Die beiden Männer aus Südhessen hatten zum Prozessauftakt den Vorwurf der Staatsanwaltschaft eingeräumt, von April bis November 2021 in 57 Fällen Impfpässe gefälscht und gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Die sogenannte 3G-Regel besagte, dass in der Pandemie nur geimpfte, genesene oder getestete Menschen Zugang zu bestimmten Orten bekommen.

dpa/lhe