Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mann in Hanau mit Waffe angeschossen und verletzt

Tatverdächtiger festgenommen

Hanau 21.06.2023 - 08:39 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Verfassungsfeindliche Symbole: Von vier Frankfurter Polizeibeamtne wurden die Mobiltelefone sichergestellt.

Er schwebe nicht in Lebensgefahr, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Am Dienstagabend hätten Anwohner ein Schussgeräusch aus einer Wohnung gehört und die Beamten alarmiert. Der Tatverdächtige sei im Zuge der Fahndung festgenommen worden. Weitere Hintergründe seien bislang unklar.

dpa/lhe