Mann greift Frau in Darmstadt an und verletzt sie schwer am Hals

Festnahme

Darmstadt 19.05.2023 - 17:31 Uhr < 1 Min.

Zeugen alarmierten die Polizei am Donnerstagmittag, der Tatverdächtige wurde umgehend festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden sollen sich nach Angaben der Polizei gekannt haben.

Die Hintergründe der Tat werden noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 26-Jährigen einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung beantragt. Der Mann sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

