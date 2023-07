Main-Kinzig-Kreis will Kliniken finanziell stützen

Es geht um 30 Millionen Euro

Hanau 07.07.2023 - 13:05 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In einem nie dagewesenen finanziellen Kraftakt sichert der Kreis darin den Kliniken seine Unterstützung zu, um den Fortbestand der Klinikstandorte in Gelnhausen und Schlüchtern zu sichern. Damit verpflichtet sich der Kreis, das Gesamtunternehmen Krankenhaus, also die Main-Kinzig-Kliniken gGmbH sowie deren Tochtergesellschaften, finanziell so auszustatten, dass sie die Gesundheits- und Notfallvorsorge der Bürger im Kreis weiterhin gewährleisten und Verbindlichkeiten fristgerecht erfüllen können. Die Patronatserklärung ist begrenzt auf maximal 30 Millionen Euro und die Dauer vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2025, also auf zwei Jahre.

"Wir können einen solchen Millionenbetrag in unserem Kreishaushalt nicht mal eben mühelos zusätzlich einplanen. Das ist ein richtig dickes Paket, das wir da jetzt tragen", sagt Landrat Thorsten Stolz. "Aber es geht um die Daseinsfürsorge und unsere medizinische und pflegerische Versorgung. Es geht um viele Hundert Arbeitsplätze. Es geht um die Bindung von Fachkräften in wichtigen medizinischen und pflegerischen Berufen. Wir brauchen diese kurzfristige Perspektive." Auf mittlere Sicht dürften Bund und Land die Krankenhäuser und Träger nicht im Regen stehen lassen.

Für das kommende Jahr gehen die Kliniken von einem Liquiditätsbedarf von 19 Millionen Euro aus, im Jahr darauf von weiteren elf Millionen Euro, zusammen also 30 Millionen Euro.

Pressemitteilung Kreisverwaltung (gekürzt)