Main-Kinzig-Kreis im Landestrend

Die Ergebnisse in den Main-Kinzig-Wahlkreisen I und II kommen insgesamt dem hessischen Endergebnis sehr nahe. Die Hessen-Zahlen gesamt: CDU 34,6 Prozent, AfD 18,4 Prozent, SPD 15,1 Prozent, Grüne 14,8 Prozent, FDP 5,0 Prozent.

Den Wahlkreis Nummer 40 Main-Kinzig I (unter anderen mit den Gemeinden Rodenbach, Hasselroth und Freigericht) hat die CDU mit deutlichem Vorsprung für sich gesichert. Direkt gewählter Landtagsabgeordneter ist, wie schon bei der Wahl 2018, Max Schad. Er holte bei den Erststimmen 35,3 Prozent. Auch 2018 hatte er den Wahlkreis gewonnen. Damals reichten ihm 27,1 Prozent. Zu den Zweitstimmen (Landesstimmen) im Wahlkreis 40: CDU 35,7 Prozent (plus 8,9 Prozent), AfD 21,8 Prozent (plus 6,3 Prozent), SPD 14,5 Prozent (minus 5,5 Prozent), Grüne 12,4 Prozent (minus 5,8 Prozent) und FDP 4,7 Prozent (minus 2,3 Prozent).

Auch der Wahlkreis 41 Main-Kinzig II (zu dem Großkrotzenburg und Hanau gehören) ist von der CDU gewonnen worden. Der Wahlsieger heißt Heiko Kasseckert, der sein Direktmandat für die CDU verteidigen konnte. Für ihn stimmten 36,6 Prozent der Wähler, das sind 8,8 Prozent mehr als 2018. Bei den Landesstimmen sieht es so aus: CDU 34,2 Prozent (plus 9,0 Prozent), AfD 19,5 Prozent (plus 4,2 Prozent), Grüne 15 Prozent (minus 4,5 Prozent), SPD 14,8 Prozent (minus 4,2 Prozent), FDP 5 Prozent (minus 2,6 Prozent).

Im Wahkreis 42 Main-Kinzig III (Gelnhausen, Linsengericht und alle östlich gelegenen Kommunen des Kreises) hat CDU-Landtagsabgeordneter Michael Reul sein Ergebnis von 2018 noch einmal klar verbessern können. Auch er zieht damit erneut in den Landtag ein. In allen drei Wahlkreisen landete jeweils der AfD-Bewerber auf dem zweiten Platz, was insbesondere für den SPD-Landtagsabgeordneten Christoph Degen (Wahlkreis 40) eine bittere Pille sein dürfte. Degen ist der Generalsekretär der SPD Hessen. Allerdings hat den Degen "sicheren" Listenplatz Nummer sechs inne. In seinem Wahlkreis lag er sogar nur auf dem dritten Platz mit 20,3 Prozent. Zwischen Wahlsieger Max Schad und Degen schob sich noch der AfD-Bewerber Peter Schneider mit 20,55 Prozent. Für die Sozialdemokratin Jutta Straub (Wahlkreis 41) ist mit dem SPD-Listenplatz Nummer 31 indes der Einzug in den Landtag kein Thema.