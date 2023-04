Main-Kinzig-AfD muss sich neu aufstellen

Parteien: Künftig zwei Verbände im Kreis

Hanau 03.04.2023 - 15:31 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Russland-Reise einiger AfD-Funktionäre im vergangenen September sorgt derzeit für Aufsehen.

Der in den vergangenen Jahren durchaus starke gemeinsame Ortsverband von Hanau und Großkrotzenburg ist mittlerweile auf 18 Mitglieder geschrumpft. Der Parteiaustritt des Hanauer Landtagsabgeordneten Walter Wissenbach im Dezember 2022 war der letzte vieler Abgänge, auch der bisherige Vorsitzende Harald Walter steht aufgrund eines Umzuges in einen Nachbarkreis nicht mehr zur Verfügung. Um überhaupt handlungsfähig zu sein, wurde auf der Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt, die Herren Hahn, Schneider und Koch sind jedoch nicht nur bislang in der Partei kaum in Erscheinung getreten, sondern haben auch nur die Aufgabe, die Auflösung des Ortsverbandes mitvorzubereiten.

Es fehlt an aktiven Mitgliedern

»Die Situation ist letztlich geschuldet der knochenharten Kampagne, die gegen uns geführt wird«, sagt Wolfram Maaß, der von Beginn an bei der AfD im Main-Kinzig-Kreis dabei ist, mittlerweile aber auch den Fraktionsvorsitz im Kreistag an Jürgen Mohn abgegeben hat. Von einst über 200 Mitgliedern sind bei der Alternative für Deutschland aktuell noch circa 150 übrig, viele würden laut Maaß die Partei noch unterstützen, wollen aber öffentlich nicht mehr in Erscheinung treten. Vor allem fehlen Parteimitglieder, die Vorstandsämter übernehmen und sich aktiv in die Parteiarbeit einbringen wollen. Aktuell ist die AfD im Kreistag mit sieben Abgeordneten plus einem Kreisausschussmitglied vertreten, außerdem wurden bei der Kommunalwahl 2021 zwei Plätze in der Gemeindevertretung Linsengericht und der Stadtverordnetenversammlung Maintal gewonnen.

Während auf der Versammlung am Mittwoch in einer Privatwohnung in Erlensee nur wenige Personen anwesend waren, sollen nun alle AfD-Mitglieder zu einer Versammlung eingeladen werden, um über die Zukunft der Partei im Main-Kinzig-Kreis zu entscheiden.

Bislang gibt es neben Hanau-Großkrotzenburg noch vier Ortsverbände, die kommunenübergreifend einst in West, Ost und zweimal Mitte aufgeteilt wurden. Zukünftig soll es nur noch zwei geben: Ost und West. Zu Ost würden demnach die Altkreise Gelnhausen und Schlüchtern gehören, West wäre für den kompletten Altkreis Hanau zuständig. Für diese neue Aufteilung müssen aber erst die bisherigen Verbände aufgelöst werden - inklusive der dortigen Kassenbestände. Zudem müssen sich Parteimitglieder finden, die sich für einen handlungs- und vorschriftsmäßigen Vorstand zur Verfügung stellen. Die Einladungen sollen in den nächsten Wochen rausgehen.

az