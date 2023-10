Loriot zum Hundertsten: Jubiläumsausstellung in Frankfurt

Caricatura-Museum zeigt "Ach was"

Frankfurt 02.10.2023

Er darf bei der Ausstellung "Loriot zum Hundertsten" im Frankfurter Caricatura-Museum nicht fehlen: Wum. Mancher Loriot-Satz hat sich zum Klassiker entwickelt: Im Frankfurter Caricatura-Museum sind etliche Zitate jetzt Bestandteil der großen Jubiläumsausstellung. Besonderes Exponat: Das Caricatura-Museum zeigt in der Ausstellung "Loriot zum Hundertsten" eine Nachbildung des Atomkraftwerk-Spiels aus dem legendären Sketch "Weihnachten bei Hoppenstedts". Im November wäre er 100 Jahre alt geworden: Das Frankfurter Caricatura-Museum widmet Loriot, dem wohl bekanntesten Humoristen Deutschlands, eine große Ausstellung.

Alles begann mit der Geburt am 12. November 1923 - weswegen die Jubiläumsausstellung »Ach was. Loriot zum Hundertsten« überschrieben ist. Als Bernhard-Victor Christoph-Carl, Rufname Vicco, von Bülow kam er in Brandenburg an der Havel zur Welt. Früh schon viel sein zeichnerisches Talent auf. Später arbeitete er unter anderem eine Zeit lang in der Werbung, worauf in der aktuellen Schau exemplarisch eingegangen wird.

Auch zählte Loriot zu den Zeichnern der Zeitschrift »Stern«- und sorgte dort mit seinem Nashorn namens Reinhold für Heiterkeit bei den Lesern. Das war in den 1950er Jahren. Allerdings, darauf verweist Museumsleiter Achim Frenz, fühlten sich dieselben in jenem Moment weniger gut unterhalten, als Loriot in einer anderen Reihe Mensch und Hund durchaus humorvoll die Rollen tauschen ließ. Man sah darin eine, wie Frenz ausführt, »starke Herabsetzung des Homo Sapiens«, weswegen der »Stern« die witzige Reihe »Auf den Hund gekommen« rasch beendete. Risikofreudiger sei da der Schweizer Diogenes Verlag gewesen, so Frenz. Dort wurde die Serie als Buch publiziert - und entwickelte sich zum Verkaufsschlager. Beispiele zeigt nun das Caricatura-Museum.

Berühmtes Getier: Eine Steinlaus gibt es jetzt im Caricatura-Museum zu bestaunen. 1976 parodierte Loriot die ARD-Sendereihe "Ein Platz für Tiere" mit Professor Bernhard Grzimek.

Ausgestattet mit einem guten Gespür für Absurdität und Komik, einer großen Portion Selbstironie und dem Hang zum Perfektionismus schuf Loriot im Laufe seines Lebens eine solch große Menge ausstellungswürdiger Werke, dass nur ein kleiner Ausschnitt jetzt gezeigt werden kann. Dabei wurde für dieses besondere Ereignis im Haus extra mehr Platz geschaffen.

Über vier statt normalerweise zwei Ebenen verteilt sich die Jubiläumsschau im renommierten Frankfurter Museum für komische Kunst. Das Kabinett, sonst mit Künstlern der Neuen Frankfurter Schule bestückt, wurde frei geräumt, die Lounge im obersten Stock zum Lichtspiel-Raum umfunktioniert. »Es hat uns sehr geschmerzt«, meint Kurator Thomas Kronenberg, »vieles draußen zu lassen.« Sein Kuratoren-Kollege Till Kaposty-Bliss ergänzt mit Augenzwinkern: »Wir hätten theoretisch die Messehalle in Frankfurt füllen können.«

Immerhin: Über 700 Objekte werden nun gezeigt, unter anderem 195 Fotos, 76 Drucke, acht Skulpturen und 50 Trickfilmplanzeichnungen. An drei Hörstationen können Besucher tiefer in den Loriot-Kosmos eintauchen, ebenso im kleinen Kino ganz oben. Blickfang ist neben dem berühmten Samtsofa ein Nachbau des nicht minder berühmten Spiels »Wir bauen ein Atomkraftwerk« aus dem legendären Hoppenstedt-Weihnachts-Sketch sowie die herrlich komische »Steinlaus«, zu bestaunen in ihrem »natürlichen Habitat«. Ach was, möchte man hier ganz Loriot-like anmerken.

Überzeichnete Alltagssituationen, die sich selten auf den ersten Blick weit von der Realität entfernt haben - genau darin liegt der Kern der Loriot'schen Komik: Nahe am Menschen, nie verletzend, aber dennoch mit Witz die jeweilige Situation entlarvend interpretieren. Egal ob auf der Rennbahn, im heimischen Wohnzimmer, in der Hotelbadewanne oder nach einem Lottogewinn.

Berühmter Badeenten-Sketch: Im Caricatura-Museum werden Zeichnungen für den Trickfilm "Herren im Bad" ausgestellt.

Doch die Schau lebt nicht nur von der Begegnung mit Altbekanntem. Gezeigt werden frühe Bilder und Werbegrafiken sowie Original-Handschriften, die Einblicke in die Arbeitsweise des Künstlers ermöglichen. Sorgfältig hat dieser Manuskripte überarbeitet, Passagen gestrichen, ergänzt, verschoben. Für die Besucher ein Gewinn, dass der höchst korrekte Aristokrat auch über eine höchst leserliche Handschrift verfügte. Außerdem zu sehen: die Reihe »Nachtschattengewächse«, wie Kurator Kaposty-Bliss erläutert, ein Spätwerk von Loriot, der am 22. August 2011 starb.

Es ist ein heiterer, ein unterhaltsamer Spaziergang durch schaffensreiche Jahrzehnte. Und gleichzeitig durch die Humorgeschichte der Bundesrepublik. Loriot hat sie geprägt wie kein zweiter. Manchen Themen mag heute die unmittelbare Aktualität fehlen, oft aber lässt sich dem Loriot-Humor eine Zeitlosigkeit bescheinigen, die gesellschaftliche Veränderungen überdauert. Wenn die Dame den glitschigen Fisch erst unter dem Arm - also falsch - trägt, dann aber handtaschenartig mit Hilfe von Trageriemen transportiert - nunmehr korrekt -, lässt sich nach wie vor über die Komik schmunzeln. Und liegt der gezeichneten Anweisung aus dem Jahr 1957, als Fremder Einheimische nicht plump anzustarren, sondern ausschließlich durch den Sucher der Kamera zu blicken, nicht eine gewisse Modernität inne? Nur, dass sich die Kamera inzwischen im Handy befindet.

Auch der Satz »Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen« lässt damals wie heute die Mundwinkel nach oben zucken. Ebenso die Karikatur mit vermenschlichten Hunden, die sich über den Mann an der Leine lustig machen, der jeden Baum markieren will. Gut, hier sind es vielleicht eher weibliche Mundwinkel, die sich zum Grinsen heben. Egal ob Männer oder Frauen - Loriot entlarvt gerne zwischenmenschliche Widersprüche, nimmt die bürgerliche Mittelschicht aufs Korn, ohne seine Figuren ihrer Würde zu berauben. Ihr Verhalten wird nur manchmal ein wenig, sagen wir, spöttisch seziert. Mit einer gehörigen Portion Ironie und Witz, niemals böse, aber gerne hintergründig und urkomisch.

Bekennender Mops-Fan: Loriot, dem das Frankfurter Caricatura-Museum zur Zeit eine Ausstellung widmet. Hier fotografiert von Holger Jacobs.

Von einem »hohen Wiedererkennungswert« der Loriot-Figuren spricht Museumsleiter Frenz, und lobt den stets »höflichen Humor« des Künstlers sowie dessen »lustvollen, spielerischen Umgang mit Sprache.« Für Frenz selbst markiert diese Jubiläumsausstellung eine Zäsur. Es ist, wie er sagt, seine letzte vor dem Ruhestand. Vielleicht hilft sie bei der Umsetzung des Frenz'schen Abschiedswunschs: »Ich wünsche meinem Team gutes Gelingen auf dem Weg zu Weltherrschaft der komischen Kunst.« In diesem Sinne: "Du dödl di". Ach was!?



Hintergrund:Badeentenaktion Unter dem Motto »Die Ente bleibt draußen« sind große und kleine Loriot-Fans aufgerufen, am 100. Geburtstag des Künstlers, am 12. November diesen Jahres, zu seinem Gedenken eine Badeente besonders zu platzieren. Laut Ausstellungskurator Thomas Kronenberg könne dies ein Fensterbrett sein, aber auch ein Badewannenrand oder ein ähnlicher Ort. Wer möchte, postet ein Foto mit dem Hashtag #achwas. Ziel sei es laut Ankündigung, »den Charme von Loriot auf der ganzen Welt zu verbreiten.« Info: Das Frankfurter Caricatura-Museum (Weckmarkt 17) zeigt bis 25. Februar 2024 die große Ausstellung »Ach was. Loriot zum Hundertsten«. Geöffnet ist täglich außer montags von 11 bis 17 Uhr. Infos: caricatura-museum.de. Passend zur Schau erscheint das Buch »Er leben hoch! Eine humorvolle Hommage auf Loriot«, herausgegeben von Denis Metz und Steffen Gumpert (Carlsen Verlag, 112 Seiten; 20 Euro). Im Obergeschoss des Caricatura- Museums ist ein kleines Kino eingerichtet, die »Caricatura-Lichtspiele«, roter Vorhang inbegriffen. Hier werden Filmausschnitte und Sketche gezeigt. Die Kinofilme des Künstlers - »Ödipussi« (1988) und »Papa ante Portas« (1991) - sowie »Loriots große Trickfilmrevue« (2023) zeigt ausstellungsbegleitend das Frankfurter Filmmuseum (DFF). Los geht es mit »Ödipussi« am 18. und 28. Oktober, jeweils um 20.30 Uhr im Kino des DDF. Die Trickfilmrevue mit 31 Trickfilmen, die zwischen 1967 und 1993 fürs Fernsehen produziert wurden, ist am 21. und 29. Oktober um 20.30 Uhr zu sehen. »Papa ante Portas« soll im November folgen.

Martina Jordan