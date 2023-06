Litzinger wird neuer Bürgermeister in Gelnhausen

Stichwahl: CDU-Kandidat setzt sich gegen den Grünen Jakob Mähler durch - Amtsantritt im November

Gelnhausen 05.06.2023 - 11:50 Uhr 1 Min.

Christian Litzinger (links), Jakob Mähler.

Der 44-Jährige lag bei der Stimmenauszählung von Beginn an vorne, kurz nach 19 Uhr ging dann der letzte der 17 Wahlbezirke ein. »Wir haben gewusst, dass es eng wird«, räumte Litzinger ein. Noch hat er etwas Zeit für seine neue Aufgabe.

»Wir wissen ja, was in Gelnhausen alles ansteht« , stehen die Entwicklung des ehemaligen Kaufhauses Joh und die seit Jahren geschlossene Stadthalle ganz oben auf seinen Prioritätenliste. »Aber jetzt wird natürlich erst einmal gefeiert«, waren beim Wahlabend unter anderem der CDU-Kreisvorsitzende Max Schad und der ehemalige Bundestagsabgeordnete und jetzige Stadtverordnetenvorsteher in Gelnhausen, Peter Tauber, an seiner Seite. »Ich freue mich sehr über das Ergebnis, für Christian Litzinger und auch für die CDU Gelnhausen. Das ist der Lohn dafür, dass der Christian nach der nicht gewonnenen Wahl vor sechs Jahren nicht aufgegeben, sondern solide und engagiert weiter gemacht hat«, freute sich Schad.

Die Korken knallten aber auch bei den Grünen. » Ein super Ergebnis, schließlich ist er zum ersten Mal angetreten «, honorierte Reiner Bousonville, Vorsitzender der Grünen Kreistagsfraktionen, das Wahlergebnis von Jakob Mähler. Bei dem 29-Jährigen wich die erste Enttäuschung schnell einem Lächeln, das Erreichen der Stichwahl war nicht unbedingt erwartet worden. »Zunächst einmal gratuliere ich Christian Litzinger ganz herzlich zum Wahlergebnis. Natürlich bin ich enttäuscht, aber ich freue mich auch über das gute Wahlergebnis«, stieß Mähler dann auch tatsächlich mit einem Glas Sekt an. Dem Wahlgewinner bietet er seine vertrauensvolle Zusammenarbeit an - »und in sechs Jahren gibt es dann möglicherweise ein neues Duell«. Mähler: »Wenn sich die Chance ergibt, kann ich mich das gut vorstellen. Diese Wahl soll kein einmaliges Erlebnis sein.«

Christian Litzinger wird am 15. November sein neues Amt antreten, bis dahin führt noch Daniel Glöckner (FDP) die Geschäfte im Rathaus. Der Amtsinhaber war überraschend im ersten Wahlgang ausgeschieden, 60 Stimmen fehlten ihm zum Erreichen der Stichwahl. Julia Hott (unabhängig), Pia Horst (Gelnhausen plus) und Carl Mell (parteilos) schieden ebenfalls im ersten Wahlgang aus.

In Gelnhausen waren 17.852 Wählerinnen und Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag bei 46,12 Prozent.

Andreas Ziegert