Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Leo Born und sein achter Mara-Billinsky-Roman

Thriller spielt in der Frankfurter Unterwelt

Frankfurt 12.11.2023 - 14:00 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Es passt, dass Tränen fließen, denn Born arbeitet diese Seite seiner unterkühlten Ermittlerin sehr gut in ihre Gesamtpersönlichkeit ein. Er führt mit dem jüngsten Teil seiner Reihe die Geschichte um ein Sonderteam fort, dem Billinsky angehört. Einerseits. Hier geht die Suche nach dem Kopf einer Verbrecherbande weiter. Andererseits gilt es, die Hintergründe zu dem grausamen Mord an einer Geschäftsfrau in der Mainmetropole zu entschlüsseln. Während es nicht bei einer Toten bleibt. Nicht unerwartet kommt im Laufe des Romans, dass sich die unterschiedlichen Fäden dieses vielschichten Thrillers verbinden.

Parallel läuft ein separater Strang, der etappenweise Lesern Innensicht gewährt in eine gefährliche Untergrundorganisation. An deren Spitze - ein ehemaliger Kindersoldat, abgestumpft, grausam und skrupellos.

Die reißerische Optik des Buchs indes täuscht. Auch wenn die Werke von Leo Born, Pseudonym eines in Frankfurt lebenden Autors, äußerlich eher übertrieben düsteren Thrill suggerieren, sind sie doch nicht nur inhaltlich gut recherchiert, auch ihre Sprache vermag den Leser im best möglichen Sinn zu fesseln. Keine Schreibschul-Plattitüden, sondern gut ausgearbeitete Charaktere, ein spannender Plot, unterfüttert mit persönlich-privaten Verwicklungen aus dem Leben der Ermittler.

Das Buch: Leo Born: Eisige Stille. Ein Mara-Billinsky-Thriller. Lübbe Verlag 2023; 447 Seiten; 13 Euro

Martina Jordan.