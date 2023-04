Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Landwirt entdeckt Granate zwischen Gemüse

Erfolgreich gesprengt

Griesheim 19.04.2023 - 10:29 Uhr < 1 Min.

Demnach stieß der Landwirt beim Sortieren seiner Kartoffeln und Zwiebeln in einem Lager auf die Granate und alarmierte die Polizei. Er habe sie nach dem Fund in den Hof gelegt. Mit einem Sicherheitsradius von rund 200 Metern sprengte der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger anschließend kontrolliert in einem Feld, wie die Polizei erklärte.