Landtagswahl in Hessen: Die Kandidaten im Ostkreis Darmstadt-Dieburg

Überblick über die Direktkandidaten im Stimmkreis 52

Kreis Darmstadt-Dieburg 30.08.2023 - 15:55 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kandidiert bei der Landtagswahl für die Linke: Christian Wallerer aus Dieburg. Foto: Fotostudio Claudia Bornemann Kandidiert bei der Landtagswahl für die FDP: Sandra Ciupka aus Groß-Zimmern. Foto: Mark Rothermel Kandidiert bei der Landtagswahl für die AfD: Olaf Schwaier aus Offenbach. Kandidiert bei der Landtagswahl für die CDU: Manfred Pentz aus Groß-Zimmern. Foto: Tobias Koch Kandidiert bei der Landtagswahl für die SPD: Justin Witzeck aus Otzberg. Foto: Götz Schleser Kandidiert bei der Landtagswahl für die Grünen: Annette Huber aus Groß-Umstadt.

Manfred Pentz, Jahrgang 1980, Groß-Zimmern, CDU: Der Generalsekretär der CDU Hessen ist seit 2010 Mitglied des Landtags. Ursprünglich hatte er eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht und bildete sich schließlich zum Versicherungsbetriebswirt weiter. Seit 2006 sitzt Pentz im Kreistag Darmstadt-Dieburg. Bevor er in den Landtag kam, war er Abteilungsleiter bei einer Versicherungsgesellschaft. Seine Kernthemen sind die Mobilitäts-, Wohnungs- und Landwirtschaftspolitik: So sollen Verbrennungsmotoren verbessert satt verboten werden. Um den gestiegenen Baukosten entgegenzuwirken soll ein sogenanntes Hessengeld eingeführt werden, bis die Bundesregierung Freibeträge für die Grunderwerbssteuer ermöglicht. Die Landwirtschaft soll künftig durch ein eigenes Ministerium aufgewertet werden.

Annette Huber, Jahrgang 1965, Groß-Umstadt, Grüne: Huber arbeitet als Krankenschwester und Qualitätsprüferin im Gesundheitswesen. Sie ist den Grünen 2017 beigetreten und hat seit 2021 ein Mandat als Stadtverordnete in Groß-Umstadt und eines als Kreistagsmitglied in Darmstadt-Dieburg inne. Zu ihren Themen gehören vor allem bezahlbarer Wohnraum, der Fachkräftemangel in der Pflege und Klimaschutz: Der Mangel an Wohnraum soll durch nachhaltige Förderungen, bei denen der Flächenverbrauch auf das Nötigste begrenzt wird, bekämpft werden. Dem Pflegenotstand soll mit einer Personalquote entgegengewirkt werden. So sollen auch die Regenerationszeiten der Pflegenden gewährleistet werden. Der Klimaschutz soll durch die Förderung von umweltfreundlicher Landwirtschaft vorangebracht werden.

Justin Witzeck, Jahrgang 1991, Otzberg, SPD: Witzeck studierte nach dem Abitur Philosophie und Staatswissenschaften in Erfurt. Dort arbeitet er als Referent für Jugend- und Verbandsarbeiten. Seit 2020 ist Witzeck Geschäftsführer der SPD Darmstadt. Schon seit seiner Jugend engagiert er sich bei den Naturfreunden und in Gewerkschaften. Witzeckers »Plan für die Zukunft« umfasst unter anderem die Themen Bildung, Arbeit und Energie: Der Lehrermangel soll durch die Ausbildung von Quereinsteigern bekämpft werden. Weiterbildungen in Industrie und Handwerk wie die Meisterprüfung sollen kostenfrei werden. Die Energiewende soll durch beschleunigte Genehmigungsverfahren vorangebracht werden.

Olaf Schwaier, Jahrgang 1956, Offenbach, AfD: Nach dem Abitur verpflichtete sich Schwaier zunächst als Zeitsoldat bei der Luftwaffe. Danach studierte er Politikwissenschaften und Slawistik und schloss zusätzlich eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann ab. Schließlich arbeitete er 30 Jahre lang in der Automobilindustrie. Seit 2019 ist er Referent des verkehrs- und umweltpolitischen Sprechers der AfD-Fraktion im Landtag. Seine Kernthemen sind unter anderem: Es soll keine weitere einseitige Förderung von E-Autos geben und die Umwidmung von immer mehr Autospuren zu Radwegen in Innenstädten soll rückgängig gemacht werden. Straßen sollen neu- und ausgebaut werden und der Ausbau des Nahverkehrs soll forciert werden. Außerdem soll die CO2-Steuer abgeschafft werden.

Sandra Ciupka, Jahrgang 1966, Groß-Zimmern, FDP: Ciupka hat in München Politikwissenschaften studiert und arbeitete anschließend als Redakteurin. Seit 2022 engagiert sie sich als FDP-Ortsverbandsvorsitzende in Groß-Zimmern. Ciupkas Themen sind unter anderem Bildung, Wirtschaft und Gesundheit: Um den Lehrerberuf attraktiver zu machen, soll die Besoldung von Grundschullehrerinnen und -lehrern angehoben werden. Junge Menschen, die im Handwerk arbeiten möchten, sollen gefördert werden, um dem Fachkräftemangel entgegenz wirken. Ärztinnen und Ärzte sollen durch die Digitalisierung von Verwaltungsaufgaben und die Einführung von Videosprechstunden entlastet werden.

Christian Wallerer, Jahrgang 1999, Dieburg, Die Linke: Wallerer studiert an der TU Darmstadt Politikwissenschaften und macht zurzeit seinen Master in »Governance and Public Policy«. Seit 2023 arbeitet er als Werkstudent im Bereich humanitäre Hilfe bei einer Nichtregierungsorganisation. Seine Themen für die Landtagswahl sind Mietpolitik, Verkehrspolitik und Armut: So soll ein Wohnungsgipfel eingeführt werden, bei dem über genossenschaftliches und gemeinnütziges Wohnen diskutiert werden kann. Die Strecke von Darmstadt nach Groß-Umstadt soll mit einer Straßenbahn verbunden werden. Um der Armut entgegenzuwirken, soll mehr Geld investiert werden.

Pascal Maier