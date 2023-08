Landtagswahl in Hessen: Die Kandidaten aus dem Stimmkreis Main-Kinzig II

Ein Überblick

Kreis Main-Kinzig 30.08.2023 - 14:32 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Thomas Schäfer Foto: Fraktion der Freien Demokraten im Hessischen Landtag Kandidiert bei der Landtagswahl für die Grünen: Robert Erkan aus Hanau. Kandidiert bei der Landtagswahl für die AfD: Meysam Ehtemai aus Limburg. Kandidiert bei der Landtagswahl für die SPD: Jutta Straub aus Großauheim. Kandidiert bei der Landtagswahl für CDU: Heiko Kasseckert aus Langenselbold. Kandidiert bei der Landtagswahl für die Linke: Emine Pektas aus Großauheim.

Heiko Kasseckert, Jahrgang 1970, Langenselbold, CDU: Der gelernte Sozialversicherungsfachangestellte ist seit 2014 Mitglied des hessischen Landtags, wo er für seine Fraktion seit 2014 als wirtschaftspolitischer Sprecher fungiert. Bevor er Abgeordneter wurde, war er Geschäftsführer und Inhaber einer Firma für Unternehmensberatung. Zwischen 1996 und 2008 bekleidete er das Amt des Bürgermeisters von Langenselbold. Seit 2001 ist er Mitglied des Kreistags Main-Kinzig. Kasseckert stellt die Themen Bildung, Infrastruktur und Sicherheit in den Mittelpunkt: So sollen Schulen digital und analog modernisiert , die Verkehrsinfrastruktur in allen Bereichen ausgebaut und die Polizeipräsenz erhöht werden.

Robert Erkan, Jahrgang 1966, Hanau, Grüne: Der gelernte Bankkaufmann ist seit 2012 ist er als freiberuflicher Mediator und Berater tätig. Kommunalpolitisch engagiert sich Erkan zurzeit unter anderem als Mitglied der Grünen-Fraktion in der hanauer Stadtverordnetenversammlung und als städtischer Opferbeauftragter. Auf diesen Posten wurde er nach dem rassistischen Anschlag im Februar 2020 berufen. Seine Kernthemen sind Bildung, Diskriminierung und Klima: Um Chancengleichheit in der Bildung zu erreichen, sollen Kitas ausgebaut werden und Ganztagsbetreuungen an Schulen geschaffen werden. Durch ein Antidiskriminierungsgesetz soll Ausgrenzung und Rassismus bekämpft werden. Regionale Lieferketten und neue Mobilitätskonzepte sollen den Weg zur Klimaneutralität ebnen.

Jutta Straub, Jahrgang 1967, Hanau-Großauheim, SPD: Straubs beruflicher Werdegang begann als Verwaltungsangestellte bei der Stadt Hanau. Dort war sie in der Naturschutzbehörde, im Sozialamt und als Abteilungsleiterin im Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung tätig. Seit 2001 sitzt Straub im Kreistag Main-Kinzig. 2018 bewarb sie sich schon mal als vergeblich Landtagskandidatin. Straubs Themen sind unter anderem der Wohnungsmarkt, die Bildung und Geschlechtergerechtigkeit: Es sollen neue Wohnungen und Immobilien in allen Preissegmenten gebaut werden. In einem ersten Schritt sollen befristete Verträge für Lehrende abgeschafft werden, um den Lehrkräftemangel zu bekämpfen. Und in Ministerien sollen mehr Führungspositionen mit Frauen besetzt werden.

Meysam Ehtemai, 1980, Limburg, AfD: Ehtemai ist parlamentarischer Referent für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Bauen für die AfD-Fraktion im hessischen Landtag. Er bewirbt sich im Oktober nicht nur um einen Sitz im Landtag, sondern auch um den Chefsessel im Rathaus Schotten. Geboren wurde Ehtemai im Iran, er kam mit 14 nach Deutschland. Hier studierte er Wirtschaftsingenieurwesen und arbeitet im Vertrieb und in der Projektplanung. Kommunalpolitisch engagiert er sich im Kreistag Limburg-Weilburg. Ehtemais Themen sind Wirtschaft, Migration und Verkehr: So sollen »ideologische Regelungen« für die die Wirtschaft abgebaut werden. Illegale Migration soll durch das Abschieben von Migranten ohne Bleiberecht zurückgedrängt werden. Und die Infrastruktur in Hessen soll aufgewertet werden.

Thomas Schäfer, Jahrgang 1967, Maintal, FDP: Schäfer ist seit Anfang 2023 Mitglied des hessischen Landtags. Geboren wurde er in Frankreich. Er studierte in Aachen Maschinenbau im Fachbereich Luft- und Raumfahrt. Zuletzt war er Abteilungsleiter bei der Fraport AG. 2018 bewarb sich Schäfer ohne Erfolg als Landtagskandidat. 2023 rückte er nach Ausscheiden eines Parteikollegen nach. Schäfers Kernthema ist »Freiheit«: So sollen die Menschen in allen Lebensbereichen, etwa in der Mobilität oder bei der Nutzung der deutschen Sprache, für sich selbstbestimmt entscheiden. Die Kommunale Selbstverwaltung soll gestärkt werden, indem das Land nur finanziell und nicht Inhaltlich den Kommunen beisteht. Außerdem soll die Bürokratie für Unternehmen abgebaut werden.

Emine Pektas, 1961, Hanau-Großauheim, Die Linke: Pektas arbeitet als Bürokauffrau und ist seit März 2011 Mitglied des Kreistags Main-Kinzig. Geboren wurde sie in der Türkei und engagierte sich schon früh in der kurdischen Studenten- und Arbeiterbewegung. Ihre politischen Schwerpunkte sind Bildung, Arbeit und die öffentliche Daseinsvorsorge: So soll mehr Geld für Kitas investiert werden und mehr Lehrkräfte eingestellt werden. Arbeitspolitisch soll ein Landesmindestlohn von 14 Euro eingeführt werden. Der öffentliche Personennahverkehr soll kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und kommunale Kliniken sollen ausgebaut werden.

Pascal Maier