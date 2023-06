Landrat: Haushalt jetzt »gesichert genehmigungsfähig«

Kreistag: Anpassung des Etats 2023 für Darmstadt-Dieburg beschlossen - Babenhausen und Schaafheim zahlen weniger Schulumlage

Darmstadt-Dieburg 27.06.2023

Letzteres dürfte alle kommunalen Kämmerer freuen. Dass das Dezernat von Vize-Landrat und Schuldezernent Lutz Köhler (CDU) in diesem Haushaltsjahr in Bau und Modernisierung von Schulen und Sporthallen weniger Geld stecken wird als zunächst veranschlagt, führt über eine nun reduzierte Schulumlage allerorten zu Einsparungen. Sie belaufen sich je nach Größe und Berechnungsgrundlage der jeweiligen Kommune auf mehrere zehntausend bis fast 300.000 Euro. Die Stadt Babenhausen muss in diesem Jahr 147.000 Euro Schulumlage weniger an den Kreis überweisen, die Gemeinde Schaafheim 78.000 Euro weniger.

Das Regierungspräsidium, das den Doppelhaushalt 2022/23 des Landkreises prüft und den im Februar mehrheitlich beschlossenen 2023er-Teil seither eingehend unter die Lupe genommen hat, störte sich freilich an etwas anderem. Das RP stellte im mittelfristigen Ausblick für die Jahre 2024 bis 2026 planerische Deckungslücken bei der Liquidität des LaDaDi fest. Deshalb verlangte die Aufsichtsbehörde weitere Einsparungen oder eine »bedarfsdeckende Festsetzung der Kreisumlage«. Letztere ist erstmal in jener Form niedergeschrieben, dass die Kreis- und Schulumlage in den nächsten drei Jahren addiert bis auf fast 60 Hebesatz-Punkte weitersteigen wird. Wobei sich am Montag sowohl Redner aus der Kreis-GroKo als auch der Opposition zu versichern beeilten, dass nach den jüngsten Steigerungen, dem hessenweiten Höchstwert Darmstadt-Dieburgs bei den Umlagen und dem entsprechenden Ächzen vieler Kommunen die 58 Punkte nicht überschritten werden sollten.

Stattdessen werde man sich wohl »von freiwilligen Leistungen verabschieden müssen«, wie Werner Schuchmann (SPD) mit Blick aufs nächste Haushaltsjahr und die dazugehörigen Beratungen in diesem Spätherbst prognostizierte. Zumal Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) ankündigte, 2024 kämen durch Lohnsteigerungen beim Bestandspersonal und höhere Zuwendungen an den Landeswohlfahrtsverband Mehrausgaben von zusammen 14 Millionen Euro auf den Kreis zu: »Die entsprächen drei Punkte mehr bei Kreisumlage.«

Optimistisch war Schellhaas ob der Wirksamkeit des Anpassungsbeschlusses zum Haushalt 2023, dem endlich grünes Licht winke: »Die vorliegende Fassung ist gesichert genehmigungsfähig.« Neben der erstmal höher angesetzten Umlagen für die nächsten Jahre verbesserten mehrere Entwicklungen den Ergebnishaushalt um 9,5 Millionen Euro. Christian Grunwald (Grüne) merkte an, dass dafür aber kaum der Sparwille des Kreises ursächlich sei, sondern schlicht günstige externe Faktoren in diesem Jahr: höhere Landeszuweisungen für Flüchtlinge (plus 4,8 Millionen Euro), niedrigere Zahlungen an die Landeswohlfahrt durch eine geringere Umlage (Ersparnis: 1,7 Millionen Euro) und eine bessere Ergebnisprognose der Heag Mobilo (erwartete Mehreinnahmen von 1,6 Millionen Euro). Dem Anpassungsbeschluss stimmten neben der Koalition aus SPD und CDU nur die FDP und ein AfD-Abgeordneter zu.

jed