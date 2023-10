Landkreis Darmstadt-Dieburg verteuert Baugenehmigungen

Kreistag: Deutliche Gebührenerhöhung beschlossen - Dies könnte 2024 fast eine Million Euro mehr einbringen

Darnstadt-Dieburg 01.10.2023 - 15:59 Uhr < 1 Min.

Konkret: Wer künftig einen Bauantrag für ein Gebäude stellt, das keine Sonderbaute ist, zahlt für das Genehmigungsverfahren mindestens 550 Euro. Bisher galt eine Mindestgebühr von 150 Euro. Auch bei den vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (400 statt 150 Euro) und den Sonderbauten (600 statt 150 Euro) vervielfacht der Kreis die Gebühren.

Die bedeuten freilich nicht, dass die Genehmigungskosten bei diesen Beträgen gedeckelt sind. Im Gegenteil, es handelt sich um Mindestgebühren. Die Beträge werden je 1000 Euro Rohbau-Summe bemessen. Bei einer klassischen Baugenehmigung werden 18 Euro Gebühr (bislang 15 Euro) pro 1000 Euro Rohbau-Kosten verlangt, mindestens aber eben 550 Euro. Das entspricht einem Rohbau für 30.000 Euro. Kostet der Rohbau beispielsweise 31.000 Euro, kommen 18 Euro hinzu, wodurch die Genehmigung 568 Euro kostet. Weiteres Rechenbeispiel: Bei Rohbau-Kosten von 100.000 Euro werden Gebühren in Höhe von 1800 Euro fällig.

Je mehr im LaDaDi also in neue Bauwerke investiert wird, desto mehr nimmt auch die Bauaufsicht an Gebühren ein. Zu beachten ist dabei, dass mit steigender Dimension eines Projekts meist auch der Bearbeitungsaufwand für die Kreisbeschäftigten größer wird. Deren zeitlicher Einsatz muss in einem gewissen Verhältnis zu den berechneten Gebühren stehen, gibt das des Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen in einer Verwaltungskosten-Ordnung vor.

Der starke Anstieg der Gebühren für die unterschiedlichen Genehmigungsverfahren ist allerdings auch vor dem Hintergrund des Haushalts-Sicherungskonzepts zu sehen, das der Kreistag im Zuge seiner angespannten finanziellen Lage beschlossen hat. Die neue Satzung und die neuen Richtlinien erhöhen den Kostendeckungsgrad und steigern die Einnahmen. Die Ertragsprognose aus diesem Produkt für 2024 liegt bei mehr als 5,5 Millionen Euro. Das wären fast eine Million Euro mehr als in diesem Jahr.

