Landkreis Darmstadt-Dieburg gründet Tierschutzbeirat

Kreistag: SPD und CDU initiieren neues Gremium - Tierheime, Jäger, Landwirte und Ärzte an einem Tisch

Darmstadt-Dieburg 27.06.2023 - 12:24 Uhr 1 Min.

"Wir wären auf jeden Fall dabei", sagt Barbara Mosch-Schlösser (links), Leiterin des Kreistierheims im Münsterer Ortsteil Breitefeld (hier auf einem Archivbild mit einer Mitarbeiterin), zur Einführung des Tierschutzbeirats, den der Kreistag Darmstadt-Dieburg am Montag einstimmig beschlossen hat.

SPD und CDU wollen auf diese Weise den Tierschutz im Landkreis weiterentwickeln. Die beiden Fraktionen haben wahrgenommen, dass derlei Belange in der Öffentlichkeit einen hohen Stellenwert einnehmen. Treten zwischen Babenhausen und Bickenbach künftig schwierige Tierschutz-Fragen auf, könnte der neue Beirat nach Vorstellung der Initiatoren fachlich zu deren Beantwortung beitragen.

Ins Boot holen will die GroKo dafür Vertreter von Tierschutz-Organisationen, Tierheimen, der Jagd- und Forstwirtschaft, Fischerei, des Kreis-Bauernverbands, aktive Landwirte und praktizierende Tierärzte. Vereint werden sollen im Beirat im Sinne des Tierwohls also auch Akteure, zwischen denen es mitunter Spannungen gibt. Die Kreisverwaltung soll die Akteure demnächst zusammenführen.

Kernaufgabe des Beirats soll laut Antragstext »die Förderung des Tierschutzes sein« - ein »vielfältiger« Bereich, wie Genossen und Union konstatieren. Konkret befassen könnte er sich mit »Stellungnahmen zu tierschutzrelevanten Sachverhalten über Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Tierschutzrechts bis hin zu eigenen Projekten und der Förderung des Tierschutzgedankens in der Öffentlichkeit«. Zudem soll der Beirat den Kreisausschuss »in allen Angelegenheiten des Tierschutzes beraten«. Gerade das Einbeziehen von Vertretern verschiedenster Interessen gewährleiste dabei eine »sorgfältige Abwägung aller Aspekte« und trage dazu bei, »die anstehenden Probleme vertiefend und mit einem Höchstmaß an Kompetenzen und externem Sachverstand zu bewältigen«.

In der Sitzung hoffte Maximilian Schimmel (CDU) auf einen »fachlichen Input« und darauf, »Kompetenz und Sachverstand bündeln«. Es gehe um eine »Neuaufstellung des Tierschutzes im Landkreis und darum, ihn auf ein neues Level heben«. Ein »Personalaufwuchs« in der Verwaltung solle damit nicht einhergehen. Susanne Hoffmann-Maier (Grüne) erschloss sich der Antrag »auf den ersten Blick nicht. Ein weiterer runder Tisch ändert erstmal nichts an der Lage, wie Tiere gehalten und befördert werden.« Albrecht Achilles (FDP) sah eine »Doppelstruktur im Landkreis« entstehen, da es schon einen Naturschutzbeirat gebe. Letztlich votierten (bei zwei Enthaltungen) trotzdem alle Kreistags-Mitglieder für den Antrag.

Zu denen, die in den nächsten Wochen mit Sicherheit eine Einladung für den Beirat erhalten werden, gehört Barbara Mosch-Schlösser. Sie leitet das Kreistierheim im Münsterer Ortsteil Breitefeld, ist dort als Dienstleisterin im Auftrag des von mehreren Ostkreis-Kommunen finanzierten Trägervereins tätig. »Wir sind an der Basis, begrüßen die Initiative«, so Mosch-Schlösser. Auch die Beteiligung ganz unterschiedlicher Akteure - etwa aus der Landwirtschaft - findet sie gut: »Im Fokus stehen ja immer die Haustiere, aber vor allem die Nutztiere leiden.« Auch für die »ganz wichtige Arbeit« der Jägerschaft könne das neue Gremium womöglich eine Plattform zum sachlichen Austausch bilden. »Wir wären in solch einem Beirat auf jeden Fall dabei«, kündigt sie an.

Jens Dörr