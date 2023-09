Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Krise um die Kindertagesstätte Großkrotzenburg: Springt Gemeinde ein?

Kommissarische Übernahme der Trägerschaft geprüft

Großkrotzenburg 24.09.2023 - 14:56 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Offen und einladend: Die Außenanlage zwischen dem Gebäude der Kita am Limes und dem Großkrotzenburger Rathaus. Auch im Betreuungsbetrieb will die Gemeinde wieder Ordnung schaffen. Foto: Karin Klemt

Damit spränge die Gemeinde für den bisherigen privaten Träger Kinderzentren Kunterbunt (KiKu) in die Bresche, welcher den Betrieb des früheren St.-Vinzenz-Kindergartens am Rathaus Anfang 2020 übernommen und den Vertrag nach zuletzt gehäuften Meldungen über Personal- und Betreuungsdefizite im Juli vorzeitig gekündigt hatte. Bis die Kündigung im kommenden Sommer greife, müsse KiKu seine Verpflichtungen erfüllen, betonte Bürgermeisterin Theresa Neumann (CDU). In Gesprächen habe der Träger allerdings Bereitschaft gezeigt, die Verantwortung schon vorher zu übergeben.

Die Lage in der Kita zu beruhigen, verlässliche Betreuung zu sichern und den verbliebenen Beschäftigten eine Perspektive zu bieten, tut nach Worten von Sven Junior, Sprecher der Fraktion Die Initiative, aktuell dringend Not. Nach Berichten zahlreicher Eltern und Erzieherinnen im Sozialausschuss sei der Betrieb während der Corona-Pandemie aus dem Gleis geraten und habe sich seither nicht mehr stabilisiert. Wohl in Folge "mangelnder Kommunikation zwischen Träger, Leitung und Beschäftigten" hätten mehrere Erzieherinnen gekündigt, aus Personalnot habe KiKu Betreuungszeiten eingeschränkt und sogar die Schließung einer Gruppe erwogen, berichtete Junior. Eltern seien brieflich aufgefordert worden, ihre Kinder zuhause zu betreuen.

Nach der Kündigung sind nach Worten von Ronja Thohl (Krotzebojer Grüne, KG), Vorsitzende des Sozialausschusses, sowohl viele Eltern als auch die verbliebenen fünf - von anfangs zehn - Erzieherinnen verunsichert. Eile sei daher geboten und der straffe, im Ausschuss entwickelte Fahrplan gerechtfertigt: Entscheidung über vorübergehende Gemeinde-Trägerschaft am 10. Oktober, Suche nach einem neuen Träger bis November. Vorstellung im Parlament und möglichst auch Beschluss im Dezember, um dem Neueinsteiger Zeit für einen "geregelten Übergang" zu geben. Ausdrücklich soll das Rathaus laut Beschluss auch prüfen, ob die Gemeinde selbst als dauerhafter Träger in Frage kommt.

Gebraucht wird laut SPD-Fraktionschef Uwe Bretthauer in jedem Fall ein Nachtragshaushalt: Ohne neuen Stellenplan könne die Gemeinde jetzt und Anfang kommenden Jahres weder die vorhandenen Mitarbeiterinnen übernehmen noch neue einstellen, warnte Bretthauer und forderte klare Ansagen: "Wir wollen die Versorgungssicherheit in der Betreuung gewährleisten und die Kita auf jeden Fall weiter betreiben." Rathauschefin Neumann bekräftigte dies. Mögliche künftige Träger im Ort und außerhalb würden bereits sondiert, in der Kita laufe ein Notfallkonzept.

Mit Kritik an früheren Weichenstellungen - etwa der Kündigung des langjährigen Betreibervertrags mit dem Vorgänger St. Vinzenz durch die Gemeinde - hielten sich die Fraktionssprecher am Freitag zurück. FDP-Fraktionschef Daniel Protzmann räumte Fehler ein. Max Schad, Vorsitzender der CDU-Fraktion, sprach von einem "Desaster mit Ansage": Abgesehen von den Problemen bei der Betreuung sei auch das Ziel, gegenüber der früheren Zusammenarbeit mit St. Vinzenz Kosten zu sparen, verfehlt worden. KiKu habe als Kita-Träger weder Erfahrung noch Expertise mitgebracht.

Als neuer Betreiber der Kita am Limes soll laut Beschluss nur eine vom Jugendamt des Main-Kinzig-Kreises anerkannte Institution in Frage kommen, die Behörde zudem in die Suche einbezogen werden. Ferner darf der Übergangsbetrieb durch die Gemeinde nicht zu Lasten anderer örtlicher Einrichtungen - etwa des kommunalen Kinderhauses - gehen.

Oliver Klemt