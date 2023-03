Kreisstraße in Sickenhofen wird erneuert

Verkehr: Infoveranstaltung im April geplant

Babenhausen 22.03.2023 - 15:52 Uhr 1 Min.

In den vergangenen Monaten hat das ZVG Dieburg nach Angaben der Verwaltung die Trinkwasserleitungen ausgetauscht. Die Arbeiten am Trinkwassernetz enden voraussichtlich im Juni. Aufgrund der schwierigen Verkehrssituation in Sickenhofen könnten die Bauarbeiten zur Erneuerung in der Sachsenhäuser Straße erst beginnen, wenn der ZVG seinen letzten Bauabschnitt beendet hat.

Aktuell plant Gas-Net die Verlegung der Glasfaserleitungen im Spülbohrverfahren. Betroffen ist die westliche Wegeverbindung zwischen Ortsausgang Richtung Hergershausen über die Brücke »Im Bruch« zur Ecke Harpertshäuser Straße 19, weiter durch die Harpertshäuser Straße in die Straße Zum Sickenhöfer See. Das Vorhaben betrifft die erforderlichen Umleitungsstrecken der K-183-Erneuerung. Gas-Net soll daher ein Baufenster nach Ende der Baumaßnahme des ZVG und vor Beginn der städtischen Baumaßnahme nutzen.

Die Sanierung des Kanalnetzes und die Straßenbauarbeiten werden in Kürze ausgeschrieben. Der Beginn der Bauarbeiten ist für Juli 2023 geplant, der Abschluss des Projekts für Sommer 2025.

Die Baustelle wird sich in fünf Hauptabschnitte gliedern um die Beeinträchtigung der Sickenhöfer angesichts der schwierigen Verkehrssituation so weit möglich zu reduzieren. Der erste Bauabschnitt beginnt im Juli an der Sachsenhäuser Straße Nummer 39 bis zur Kreuzung Harpertshäuser Straße/Zum Sickenhöfer See. Darauf folgen vier weitere Bauabschnitte: Abschnitt 2 von der Kreuzung bis zur Ecke Bachstraße, Abschnitt 3 von dort bis zur Evangelischen Kirche, Abschnitt 4 bis zur Einmündung der Nieder-Röder Straße und Abschnitt 5 von der Ecke Nieder-Röder Straße bis zum Ortsausgang Hergershäuser Straße.

Der fünfte Bauabschnitt muss in enger Abstimmung mit dem lokal produzierenden Gewerbe und dem Busverkehr terminiert werden. Der Straßenbau folgt dabei den Kanalbaumaßnahmen. Im Zuge der Kanalbaumaßnahme werden auch die Kanalhausanschlüsse der anliegenden Grundstücke saniert.

