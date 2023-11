Kreisetat in DaDi nächstes Jahr mit 28 Millionen im Minus

Schulumlage steigt, Aussichten sind trüb

Darmstadt-Dieburg 08.11.2023 - 14:38 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach dem Entwurf des Haushaltsplans, der am 5. Dezember im Haupt- und Finanzausschuss debattiert und in der Kreistags-Sitzung am 12. Dezember verabschiedet werden soll, rechnet die Verwaltung des LaDaDi fürs kommende Jahr mit Erträgen in Höhe von 700 Millionen Euro, aber Aufwendungen von 728 Millionen.

Finanzieren muss der Kreis sich und seine Aufgaben unter anderem über die Kreisumlage und die Schulumlage, die er in monatlichen Raten von seinen 23 Kommunen (und damit letztlich ihren Unternehmen und den 301.049 Einwohnern) erhält. Der Plan sieht vor, die Kreisumlage 2024 unverändert bei einem Hebesatz von 36,58 Prozent zu belassen, die kostendeckend zu erhebende Schulumlage aber von 21,11 auf 22,33 Prozent zu erhöhen. Angesichts eines Gesamthebesatzes von 58,91 Prozent würde damit die von Kreis-GroKo aus SPD und CDU vor ein paar Monaten noch beschworene "Brandmauer" von 58 Prozent erstmals überschritten.

Schellhaas betonte in diesem Zusammenhang, dem Landkreis bleibe dadurch kein zusätzliches Geld übrig. Er skizzierte anstehende Mehrausgaben in zweistelliger Millionenhöhe, die für das Defizit mitverantwortlich seien. So führten Tarifsteigerungen im nächsten Jahr ebenso zu Mehrkosten im mittleren einstelligen Millionenbereich wie höhere Zahlungen an die Landeswohlfahrt und in die vom Kreis zu entrichtende Krankenhaus-Umlage. Letztere ist nicht zu verwechseln mit den investiven und betrieblichen Ausgaben für die Kreiskliniken in Groß-Umstadt und Jugenheim.

Auch im Etat 2024 entfallen die riesigen Batzen auf Pflichtaufgaben. Beispielsweise wird die im Dezernat von Vize-Landrat Lutz Köhler (CDU) angesiedelte Schulträgerschaft den LaDaDi nächstes Jahr 116 Millionen Euro kosten. Im Bereich von Sozialdezernentin Christel Sprößler (SPD) beruht das Gros der Ausgaben ebenfalls auf gesetzlichen Ansprüchen. In beiden Dezernaten - wie auch in seinem eigenen Aufgabengebiet, zu dem neben der allgemeinen Verwaltung beispielsweise die Gesundheitsversorgung über die beiden Kliniken und die kreiseigenen Medizinischen Versorgungszentren gehören - habe man zuletzt das Ziel verfolgt, 2024 kalkulatorisch mit den Ausgaben von 2023 hinzukommen und dazu sogar noch einen Deckungsbeitrag zu leisten, sagte Schellhaas. Dies habe in den Dezernaten von Köhler und Sprößler aber "nicht geklappt".

Nach einer längeren Ursachenforschung, bei der der Landrat von Pandemie-Nachwehen über Kriege bis zur eingebrochenen Gewerbesteuer in den Kreiskommunen auf "multiple Krisen" weltweiter, nationaler und regionaler Natur einging, konstatierte er: "Die Situation ist, wie sie ist - und sie ist nicht schön!" Wenn dem Kreis niemand "von außen" beispringe, man doch noch zündende Einfälle generiere oder "ein Wunder" geschehe, sei im LaDaDi auch in den nächsten Jahren nicht mit einer finanziellen Besserung zu rechnen. jed

Jens Dörr