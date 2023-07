Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Foodsharing-Aktion am Samstag in Dieburg

Salat, Gemüse, Brot, Obst und mehr

Dieburg 12.07.2023 - 12:50 Uhr < 1 Min.

Am Samstagabend lädt der Verein zu einem »Summer spezial Dieburg«. Der Verein Foodsharing Region Dieburg bietet um 21 Uhr eine Sonderausgabe geretteter Lebensmittel hinter der evangelischen Kirche in Dieburg (Forsthausstraße). Nahrungsmittel, die nicht der Norm entsprechen, am Verfalldatum sind oder über das Wochenende im geschlossenen Geschäft liegenblieben, retten die Aktiven vor der Abfalltonne und geben sie wieder aus. »Wir versorgen keine sozialen Härtefälle, sondern retten Lebensmittel«, stellt Karsten Heinrich klar. »Uns ist egal, wer sie nimmt, Hauptsache sie werden gegessen!«

Hinter evangelischer Kirche in Dieburg

Heinrich, Leiter der Foodsharing-Gruppe Dieburg, rechnet mit einer großen Menge an Lebensmitteln. Gegen 20 Uhr holen die ehrenamtlichen Lebensmittelretter die Produkte in den Geschäften ab - um 21 Uhr gehen sie dann über die Theke hinter der evangelischen Kirche.

»Wir möchten auch auf die enorme Verschwendung aufmerksam machen«, sagt Heinrich - und das seit Jahren, als die bundesweite Initiative »Foodsharing« auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg Nachahmer fand. »Durchschnittlich 82 Kilogramm Essen schmeißt ein Haushalt pro Jahr weg«, erklärt die Gruppe, die von Eppertshausen und den Ostkreis bis Otzberg aktiv ist. Jeden Monat wanderten Lebensmittel im Wert von 50 Euro pro Person in die Tonne. Ein fester Ausgabepunkt ist der Mehrgenerationenhaus in Groß-Zimmern, wo die Lebensmittelretter immer freitags um 14.15 Uhr Ware austeilen.

Ursula Friedrich