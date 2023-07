Konzert der Harmonie Neuses: Musikdirektor Harald Krebs geehrt

Konzert: Zum Ehrenmitglied ernannt - Harmonie Neuses spielt im illuminierten Park

Freigericht 09.07.2023 - 14:18 Uhr 1 Min.

Dirigent Harald Krebs stand beim Open Air-Konzert im Rampenlicht.

Trotz seiner eigenen Art sei der künstlerische Leiter und Dirigent des Stammorchesters für alle nahbar und habe das Blasorchester dazu gebracht nicht nur Noten abzuspielen, sondern richtig gute Musik zu machen, lobte Harmonie-Vorsitzender Dominik Weber. Er ernannte Krebs nach 35 Jahren Tätigkeit zum Ehrenmitglied des Musikvereins.

Zuvor hatte das elfköpfige Jugendorchester unter Leitung von Martin Jackel das Open Air-Konzert eröffnet. Anmoderiert vom jüngsten Akteur Samuel Rack (11) lies der Nachwuchs den "Chattanooga choo choo"-Zug anrollen und steigerte sich mit Edmund Löfflers "Ballade" über den "4D Blues" zur "I will follow him"-Zugabe.

Dass der Dirigent und das rund 50 Aktive zählende Stammorchester zu einer, dem Vereinsnamen angepassten, "harmonischen" Einheit geworden sind, wurde im Verlauf des Konzertes überdeutlich. Die Pop-Ballade "Heal the World" sei leider auch nach 30 Jahren immer noch aktuell, stellte Moderator René Thoma eingangs heraus und kündigte den Besuchern die nachfolgenden Stücke wie Hymne und Marsch aus "Harry (Potter) at Hogwarts" und "Rapunzel - neu verföhnt" an. Lebhaft erzählte das Orchester die Geschichte des Milchmanns Tevje aus dem Anatevka-Musical "Der Fiedler auf dem Dach", mit einem Klarinetten-Solo unterlegte Martin Jackel die jüdisch-rituelle Klezmer-Musik.

Der Konzertmarsch "Die Sonne geht auf" leitete zackig auf den passenden Titel "Saturday in the Park" mit einem Posaunen-Solo von Andreas Beck über, und nach der Konzertpolka "Eine letzte Runde" folgte die Filmmusik "Children of Sanchez" mit einem mitreißenden Flügelhorn-Solo von Paul Lanzerath. Die folgende böhmische Weise "Ehrenwert" war natürlich eine Homage an Dirigent Harald Krebs.

Auch wenn die Welt nicht so wunderbar ist wie sie sein könnte, merkte Moderator Thoma an, geht der Louis-Armstrong-Song "What a wonderful World" immer wieder ins Ohr. Beim Hit-Arrangement "80er Kult(tour)" aus der Ära der "Neuen Deutschen Welle" zog das Orchester abschließend noch einmal alle musikalischen Register und wurde nach Zugabe mit tosendem Beifall belohnt.

Otto Grünewald