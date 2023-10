Knisternder Knotenpunkt

Energieversorgung: Tag des offenen Umspannwerks in Großkrotzenburg - 200 externe Besucher bei Führung

Großkrotzenburg 01.10.2023 - 15:34 Uhr 2 Min.

Netzknoten vor den Toren Frankfurts: Rund 200 externe Besucherinnen und Besucher nutzten den »Tag des offenen Umspannwerks«, um sich über die Funktion des Knotenpunkts in Großkrotzenburg und dessen Bedeutung für unsere künftige Stromversorgung zu informieren.

Beim Betreten des riesigen Umspannwerks an der Hanauer Landstraße lag bereits ein surrendes Geräusch in der Luft, ein Knistern und Brummen. Die Gäste konnten die Freileitungen hoch über ihren Köpfen nicht nur sehen, sondern auch hören. Das Knistern der Stromleitungen entsteht durch elektrische Entladungen der Leiterseile. »Man nennt sie ›Korona-Entladungen‹ beziehungsweise ›Korona-Geräusche‹«, erklärte Marco Bräuer, zuständig für Projektkommunikation bei Tennet, der eine von mehreren Führungen an diesem Tag begleitete.

Die Intensität des Knisterns hänge neben der Witterung im Wesentlichen von der Höhe der elektrischen Spannung ab - und die ist im Umspannwerk am Fuße des Kraftwerk Staudinger besonders hoch. Neben 120 Auszubildenden von Tennet aus dem elektrotechnischen Spektrum erhielten rund 200 angemeldete Gäste eine Führung über das Gelände. Zusätzlich stellte Tennet ein Info-Zelt auf, in dem die Gäste unter anderem Informationen zum Netzausbau und zu Ausbildungsberufen bei Tennet erhielten.

Selbst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tennet bekommen das Umspannwerk eher selten aus nächster Nähe zu sehen. »Die Umspannwerke sind ferngesteuert und werden digital überwacht. Unsere Servicegruppe Umspannwerk sitzt in Gießen und kümmert sich um alle 15 Standorte in Hessen«, so Bräuer. Personal sei nur im Falle einer Störung oder wenn etwas gebaut wird vor Ort - so wie aktuell. Auf dem bestehenden Areal sollen bis Ende 2026 zwei neue Transformatoren gebaut und drei weitere erneuert werden.

In Großkrotzenburg verstärke das Unternehmen derzeit den »bürgernahen Dialog«, erklärte Aylin Kiyici, ebenfalls zuständig für Projektkommunikation. Schließlich will Tennet sein Umspannwerk an der hessisch-bayerischen Grenze in den kommenden rund drei Jahren nicht nur modernisieren, sondern auch ausbauen. Die Verhandlungen mit der Gemeinde über den Kauf der angrenzenden Fläche von rund neun Hektar »stehen kurz vor dem Abschluss«, weiß Kiyici. Das Kernstück der Erweiterung werde ein sogenannter rotierender Phasenschieber sein, durch den »die Region mit mehr Leistung versorgt« und die Kurzschlussfestigkeit der Anlage erhöht werden könne. Im Frühjahr 2024 soll der Bau beginnen.

Per Bergmann

Hintergrund: Neue Anlage für neue Aufgaben Umspannwerke sind die Dreh- und Angelpunkte der Stromversorgung. Hier werden Stromleitungen miteinander verbunden, Strom wird auf verschiedene Spannungsebenen transformiert und weitergeleitet. Das Umspannwerk in Großkrotzenburg ist dabei weit über die Grenzen des Rhein-Main-Gebietes von enormer Bedeutung. Im Rahmen der Energiewende soll das konventionelle Kraftwerk Staudinger in den kommenden rund 15 Jahren komplett zurückgebaut werden. Gleichzeitig steigt der Strombedarf, und erneuerbare Energien, beispielsweise aus Wind und Sonne, müssen über immer weitere Strecken transportiert werden. Neben dem Ausbau der Stromnetze müssen Netzbetreiber wie Tennet künftig Aufgaben übernehmen, die bisher bei den Großkraftwerken lagen, wie die Erhaltung der Netzstabilität sowie die Blindleistungsbereitstellung- und -kompensation im Netz. pber