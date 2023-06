Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kirchengemeinden von Babenhausen und Schaafheim arbeiten enger zusammen

Großostheim 28.06.2023 - 11:38 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dem neuen Nachbarschaftsraum, der bisher noch keinen Namen, sondern nur die Nummer 1 trägt, gehören an: die evangelischen Kirchengemeinden Schaafheim mit Radheim, Mosbach und Wenigumstadt, Schlierbach sowie Babenhausen, Harreshausen und Sickenhofen-Hergertshausen. Die evangelische Kirchengemeinde des kleinsten Babenhäuser Ortsteil Harpertshausen ist schon seit Jahrzehnten aufs Engste mit Altheim verbunden. Die Kirchengemeinde Langstadt wechselt in den Nachbarschaftsbereich 3, zu dem die Kirchengemeinden von Otzberg und Groß-Umstadt mit Ortsteilen gehören.

Ein Beispiel für gelingende Zusammenarbeit bietet das große Tauffest, das die neue Gemeinschaft der Kirchengemeinden und Pfarrer bereits am 2. Juli im Babenhäuser Freibad auf die Beine stellt. "Ich kann mir weitere Highlights wie eine gemeinsame Nacht der Kirchen, aber auch regelmäßige Zusammenarbeit im Konfirmanden-Unterricht, in Gottesdienst-Reihen oder in einem gemeinsamen Gemeindebüro gut vorstellen", sagte der Babenhäuser Pfarrer Ulrich Möbus.

Die Umstrukturierung der Kirche ist Teil des Reformprogramms EKHN 2030 (Evangelische Kirche von Hessen und Nassau). Der sieht vor, dass künftig die Pfarrer des Nachbarschaftsbereiches gemeinsam die Gemeinden in Seelsorge, Bildung und Verkündigung des Evangeliums betreuen.

Weitere Informationen auf den Webseiten der Kirchengemeinden sowie auf ekhn.de

Pressemitteilung Kirchengemeinden (gekürzt)