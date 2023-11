Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Keine Steuererhöhungen in Schaafheim

Haushaltsentwurf den Gemeindevertretern vorgestellt

Schaafheim 07.11.2023 - 13:46 Uhr 2 Min.

Zum Vergleich: 100 Hebesatzpunkte mehr bei der Grundsteuer B, die von allen, ob Eigentümer oder Mieter, zu zahlen ist, würden etwa 200.000 Euro mehr für die Gemeindekasse bringen, sagte Rauschenberger im Gespräch am Rande der Gemeindevertretersitzung. Das seien gerade zehn Prozent des Haushaltsdefizits und würden das finanzielle Problem allein nicht lösen. "Natürlich ist jede Mehreinnahme willkommen. Aber wir hatten erst im vergangenen Jahr eine Steueranhebung und wollen den Bürgern nicht noch mehr abverlangen." Steuererhöhungen sollten stets das letzte Mittel sein, nicht das erste.

Dennoch: Bei prognostizierten Einnahmen von knapp 20,2 Millionen Euro und Ausgaben von gut 22,15 Millionen bleibt unterm Strich ein Minus von rund 1,95 Millionen Euro im ordentlichen Ergebnis. Die Gemeinde habe noch ausreichend finanzielle Rücklagen, um das Defizit decken zu können, hieß es. Im außerordentlichen Ergebnis erwartet die Gemeinde einen Überschuss von 1,53 Millionen Euro, der durch Grundstücksverkäufe erzielt werden soll. Aus Defizit und Überschuss berechnete die Verwaltung ein negatives Ergebnis von 426.663 Euro. Von einem ausgeglichenen Haushalt ist Schaafheim also ein gutes Stück entfernt.

Als wesentlichen Grund nannte Bürgermeister Rauschenberger eine "toxische Mischung" aus Inflation, den Kosten für Migration, Klimawandel und Tariferhöhungen sowie sinkender Wirtschaftskraft und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Auch die Schaffung immer weiterer Standards und wachsende Bürokratie machten sich in den kommunalen Haushalten bemerkbar. Auch richtete er einen verärgerten Blick Richtung Landkreis.

Denn die erneute Erhöhung der Kreisumlage entzieht der Gemeinde 250.000 Euro mehr als im Vorjahr, sodass Schaafheim im nächsten Jahr 5,54 Millionen Euro an den Kreis zahlen muss. Immerhin: die Schulumlage sinkt leicht um 86.000 Euro. Zudem bekommt Schaafheim aus dem Topf, in den die Schulumlage aller Kreiskommunen fließt, bald in Form einer neuen Grundschule und der abschließenden Sanierung der Eichwaldschule auch etwas zurück. "Endlich", wie Bürgermeister Rauschenberger ergänzt. Denn darauf habe die Gemeinde lange genug gewartet.

Die Kinderbetreuung ist hingegen Sache der Kommunen und stellt inzwischen den größten Ausgabeposten in den kommunalen Haushalten dar. In Schaafheim ist das nicht anders. Im Investitionsplan für 2024 stehen 1,5 Millionen Euro für Umbau und Erweiterung der Kita im Ortsteil Mosbach bereit. Der neue Waldkindergarten neben dem Schwimmbad wird 500.000 Euro kosten. Bis 2025 wird die Gemeinde für beide Betreuungseinrichtungen gut 6,5 Millionen Euro ausgegeben haben.

Die Kinderbetreuung gehöre zu den Pflichtaufgaben der Kommunen, ebenso Brandschutz und Versorgungsinfrastruktur. Rauschenberger betonte, dass die Gemeinde sich auf die Pflichtaufgaben konzentriert habe. Ohne Kredit gehe es aber nicht. Um einen positiven Finanzmittelbestand und die Liquidität zu sichern, müsse die Gemeinde insgesamt 2,5 Millionen Euro aufnehmen. Der Haushaltsentwurf wird nun in Fraktionen und Ausschüssen beraten.

Melanie Schweinfurth