Keine »Planung ins Blaue«

Ortsparlament: Mehrheit in Großkrotzenburg hält Debatte über Jugendzentrum-Neubau für verfrüht - Bürgerhaus ertüchtigen?

Großkrotzenburg 12.10.2023 - 13:11 Uhr 1 Min.

Ist das Jugendzentrum im Untergeschoss durch den Bauzustand des Großkrotzenburger Bürgerhauses gefährdet? Handlungsbedarf sah am Dienstag nur eine Minderheit der Gemeindevertretung.

Die seit Jahren andauernde Diskussion um die Zukunft des Bürgerhauses und damit auch der kommunalen Jugendräume im Untergeschoss schwang im Hintergrund mit, als Fraktionssprecher Aloys Lenz die Vorlage der von der Fraktion Die Initiative (DI) abgespaltenen neuen Truppe begründete: Die erfolgreiche offene Jugendarbeit der Gemeinde müsse nahtlos weitergehen, sollte demnächst die Schließung der »maroden« Versammlungsstätte nötig werden.

Daher forderten die Antragsteller einen Grundsatzbeschluss, entweder einen Neubau auf einem Gemeindegrundstück zu planen oder ein dem derzeitigen JUZ »vergleichbares« Objekt zwecks Sanierung und Einzug ins Auge zu fassen. Eine »Planung ins Blaue«, so Grünen-Sprecher Lucas Bäuml, lehnten freilich sämtliche Fraktionen ab. Immerhin wollten die KG eine Prüfung mit Standortsuche und Finanzierungsplan zugestehen. Die Jugendarbeit leide unter der unsicheren baulichen Situation, so Bäuml. So könne die Umschau nach Alternativen nicht schaden.

Gegen einen derartigen Auftrag an den Gemeindevorstand sprach sich SPD-Fraktionschef Uwe Bretthauer aus. Der Antrag der Initiative 2.0 sei insofern »tendenziös«, als das Bürgerhaus einmal mehr »schlechtgeredet« werde. Die Versammlungsstätte aufzugeben, sei nicht Ziel der Sozialdemokraten. Auch tauge der Vorstoß nicht, wie von Lenz erklärt, als Notfall-Option, sondern ziele auf den mittelfristigen Auszug des JUZ.

Als »verfrüht und zu kurz gegriffen« kritisierte der Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Max Schad, die Vorlage. Am Anfang müsse das Gespräch mit den Jugendlichen und den Mitarbeitern der Jugendpflege stehen. Christoph Zeller (FDP) zweifelte an der Umsetzbarkeit: Schon die Einrichtung einer Hundewiese sei an fehlenden Gemeindegrundstücken gescheitert. Eine Planung verursache Kosten, ohne dass ein brauchbares Ergebnis zu erwarten sei. Der richtige Weg, so Zeller, sei die Ertüchtigung des Bürgerhauses.

Für den Prüfauftrag nach dem Vorschlag der KG, der von der Initiative 2.0 aufgegriffen wurde, votierten schließlich sechs Gemeindevertreter. Bei einer Stimmenthaltung gab es 17 Gegenstimmen.

