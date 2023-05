Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Keine Mehrheit für Kita-Neubau

Stadtparlament: Mehrheit in Babenhausen lehnt Magistratsvorschlag ab und setzt auf Umbau im neuen Kaisergärten-Quartier

Babenhausen 03.05.2023 - 15:10 Uhr 1 Min.

Für bis zu 3000 Menschen ist das neue Stadtquartier »Kaisergärten« ausgelegt. An der Peripherie wurde im alten US-Boardinghaus bereits eine siebenzügige Not-Kita eingerichtet, um den ungebrochen hohen Bedarf an Betreuungsplätzen in der Stadt zu decken.

An anderer Stelle, dem Standort der alten US-Grundschule, sollte der Altbau saniert und zur Kita umgebaut werden. Doch eine Vorlage des Magistrats setzt das Thema komplett auf Anfang: Sowohl aus baufachlicher als auch finanzieller Sicht sind der Abriss der 60 Jahre alten Schule und ein kompletter Kita-Neubau günstiger, so das Urteil der Verwaltung. 7,2 Millionen Euro stehen da grob für ein achtzügiges, eingeschossiges Bauwerk durch ein Totalunternehmen - rund 900.000 Euro pro Gruppe (ohne Möbel).

Die Idee hat zweifelsohne Charme: Durch die Kasernenkonversionsgesellschaft würde das 5500 Quadratmeter große Areal planiert und von der Stadt für 490.000 Euro angekauft, um dann selbst zu bauen. Doch, und daran erinnerte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler (FW) Wolfgang Heil: Die Politik hat längst einen Grundsatzbeschluss gefasst. »Ihr Antrag ist obsolet«, ging Heils Kritik an Bürgermeister Dominik Stadler (parteilos).

Bereits im Sommer 2019 hatte die Stadt mit der Kasernenkonversionsgesellschaft vereinbart, in der ehemaligen Grundschule eine bis zu zwölfgruppige Kita einzurichten. Noch vor Kurzem hatte Daniel Beitlich für die Investoren bekräftigt, man stehe im Wort, würde grundsanieren, umbauen und an die Stadt vermieten. »Jetzt reden wir plötzlich von einer neuen Kita?«, sagte Wolfgang Heil. »Wir haben doch eine Luxussituation: Wir haben jemanden, der für uns umbaut und für 10 Euro pro Quadratmeter (kalt) vermietet!«

Ähnlich argumentierte Michael Wolz für die CDU, der ob der Preissteigerung alarmiert war. In der Martin-Luther-Straße, wo der neue evangelische Kindergarten im Frühsommer 2020 bezogen wurde, lag man noch mit den Baukosten noch bei 500.000 Euro pro Gruppe. Wolz: »Jetzt ist es schon eine Million!« Schon mit Blick auf die Zeitschiene, ist ein Neubau auch mit der FDP nicht zu machen. »Die Kita Hergershausen planen wir bereits seit 2016- und es gibt noch nicht mal eine Bodenplatte«, erklärte Manfred Willand, »ein Neubau in den Kaisergärten ist ja schön und gut, aber die Zeit läuft uns weg.«

Anders sehen es die Sozialdemokraten: Ein eingeschossiger, bedarfsorientierter Neubau statt der Sanierung alter Bausubstanz auf zwei Etagen - mit der SPD wäre das zu machen. Auch die Grünen und der fraktionslose Richard Huber stimmten für einen Neubau, die Mehrheit aus CDU, FW und FDP dagegen. Damit ist der Neubau vom Tisch.

