Kein »Hitzeaktionsplan« für den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Kreistag: Mehrheit lehnt Vorstoß der Grünen ab - Landrat: »Thema gehört in die Städte und Gemeinden«

Darmstadt-Dieburg 27.06.2023 - 14:29 Uhr < 1 Min.

Dabei hatte Claudia Schlipf-Traub, weiblicher Teil der Doppelspitze der Grünen-Fraktion, eindringlich um Zustimmung für das Anliegen geworben. »Wir erleben es in diesen Tagen hautnah, die anhaltende Hitze als Folge des Klimawandels belastet uns in unserem Alltag«, sagte sie. »Die Folgen für die Natur, insbesondere den Wald, die Landwirtschaft und die Gewässer sind unübersehbar.« Für die Menschen bringt die Hitze »erhebliche gesundheitliche Gefahren mit sich«. Für die Grünen im LaDaDi sei klar, dass »dringender Handlungsbedarf« bestehe. Und das - was sich am Montag im Kreistag als zentraler Dissens entpuppen sollte - eben nicht nur in den Kommunen, sondern auch im Kreis. »Das Land hat einen Hitzeaktionsplan erstellt und darin empfohlen, auf Ebene des Landkreises eine koordinierende und netzwerkbildende Stelle einzurichten«, wies Schlipf-Traub auf eine Anregung aus Wiesbaden hin.

Die anderen Redner stimmten der Herausforderung steigender Durchschnitts- und Höchsttemperaturen und ihren gesundheitlichen Auswirkungen in der Sache zwar zu, sahen den Kreis hinsichtlich der Erstellung eines eigenen Hitzeaktionsplans aber nicht am Zug. »Das Thema gehört in die Städte und Gemeinden«, sagte unter anderem Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD). Sein Parteikollege Heinz Schwebel, der »40 Jahre lang im Rettungsdienst gearbeitet« hat, meinte zum einen ebenfalls, dass das Thema »in erster Linie die Kommunen« betreffe. Zum anderen drehe der Kreis längst dadurch an entsprechenden Schrauben, dass er beispielsweise »Leitlinien für nachhaltiges Bauen im Da-Di-Werk implementiert« habe und die Mitarbeiter in seinen (Gersprenz-)Pflegeheimen und den Kreiskliniken schon lange in der besonderen Betreuung der Patienten bei großer Hitze schule. Schellhaas fügte an, bauliche Maßnahmen wie Bepflanzung und Trinkbrunnen seien ebenfalls kommunal zu treffen.

jed