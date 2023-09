Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kanzler Scholz sagt Wahlkampftermine in Hessen ab

Beim Joggen verletzt

Berlin/Wiesbaden 02.09.2023 - 23:05 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Olaf Scholz joggt gerne. Das geht nicht immer ohne Blessuren ab.

Seine Termine in der kommenden Woche seien davon nicht tangiert. Scholz war am Sonntag in Hessen zu Wahlkampfterminen erwartet worden.

Der offizielle Wahlkampfauftakt der hessischen SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Bad Homburg findet nach Angaben des SPD-Landesverbands wie geplant ab 17 Uhr statt. Verteidigungsminister Boris Pistorius werde sie begleiten, hieß es.

Außerdem besuchen Bundesinnenministerin Faeser und Pistorius gemeinsam mit dem Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen eine Kindertagesstätte. Im Gespräch mit Mitarbeitenden, Eltern und Kindern wollen sie sich über das pädagogische Konzept der Kita informieren.

Am 8. Oktober sind rund 4,3 Millionen Menschen in Hessen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. 21 Parteien oder Wählergruppen sind zur Abstimmung zugelassen.

Corinna Schwanhold, dpa