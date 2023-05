Kann Norma-Filiale in Mosbach erweitert werden?

Wirtschaft: Schaafheim spricht Veränderungssperre aus

Schaafheim-Mosbach 04.05.2023 - 10:42 Uhr 2 Min.

Die Vermietergesellschaft Comforta möchte den Mosbacher Norma-Markt (links) gerne erweitern.

Das sieht auch Holger Domscheit so. Er ist einer der beiden Geschäftsführer von Comforta. Das Unternehmen mit Sitz in Bonn ist Eigentümerin des Gebäudes, in dem neben dem Discounter Norma ein Getränkemarkt und eine Physiotherapie-Praxis Flächen gemietet haben. Die Immobilie sei energetisch nicht auf neuestem Stand und müsse modernisiert werde, meint Domscheit. In diesem Zuge sollte der Markt den heutigen Kundenbedürfnissen und dem veränderten Warenangebot entsprechend umgestaltet werden.

Doch den Modernisierungs-, Umbau- und Erweiterungsplänen hat die Schaafheimer Gemeindevertretung nun einen Stein in den Weg gelegt: Mehrheitlich beschloss sie, das Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan im Gebiet zwischen Pflaumbach, Siemens- und Wenigumstädter-Straße einzuleiten. Zudem sprachen sie sich dafür aus, das Gebiet mit einer Veränderungssperre zu versehen.

Mit jener Sperre wolle man verhindern, dass Fakten geschaffen werden, sagte Schaafheims Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU). Vor mehr als 50 Jahren war das betreffende Gebiet im Nordosten von Mosbach als reines Gewerbegebiet festgesetzt worden. Seither seien dort aber einige Wohngebäude entstanden. Nun sei es notwendig, die rechtlichen Grundlagen für eine städtebauliche Neuordnung zu schaffen. Auch weil nicht auszuschließen sei, dass mit der baulichen Erweiterung des Marktgebäudes die Grenze zur Großflächigkeit überschritten wird. Veränderungen, wie sie die Comforta beabsichtigt, sind nach dem jüngsten Parlamentsbeschluss nicht mehr möglich.

Das Unternehmen hatte bereits 2019 beim Landkreis Darmstadt-Dieburg eine Bauvoranfrage gestellt, wofür der Kreis grünes Licht gegeben hatte. Modernisierung und Erweiterung des Marktes hätten allerdings innerhalb von drei Jahren erfolgen müssen. Seit dem Frühjahr 2022 ist der zeitlich befristete Bescheid abgelaufen. Comforta stellte erneut eine Bauvoranfrage, die aber noch in Bearbeitung ist.

Sabine Schwöbel-Lehmann (Grüne) regte deshalb an, den Antrag so lange zurückzustellen, bis das Ergebnis des Kreises vorliegt. Zudem unterstütze die Regionalversammlung die Ansiedlung von zwei Discountern in einem so kleinen Ort nicht. Holger Giebeler (Grüne) merkte an, dass die Gemeinde kein Unternehmen darin unterstützen dürfe, ein anderes Unternehmen aus dem Wettbewerb zu drängen. Er bezog sich damit auf die Bestrebungen, gegenüber dem Norma-Markt, im Neubaugebiet Mischborn eine Netto-Filiale anzusiedeln.

Die CDU verwies darauf, dass der Norma-Markt Bestandsschutz habe. Auch sei nicht nachvollziehbar, warum der Eigentümer nach der Bewilligung der ersten Bauvoranfrage nicht tätig geworden war. Nach dem positiven Bescheid des Kreises im April 2019 habe es zunächst Abstimmungsbedarf mit dem Mieter gegeben. "In dieser Phase hätte es keinen Sinn gemacht, Angebote einzuholen oder gar Gewerke zu vergeben", erklärt Domscheit. Durch die Corona-Pandemie sei das Projekt ins Stocken geraten und habe erst ab Sommer vergangenen Jahres wieder intensiv verfolgt werden können.

schme