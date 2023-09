Junge Leute ringen mit Ausbildungsstart - Mehr Praktika gefordert

Unsicherheit und Zukunftssorgen

Wiesbaden/Nürnberg/Bonn 08.09.2023 - 09:23 Uhr 3 Min.

Ein Schüler löst am elektronischen Smartboard einer Schule eine Rechenaufgabe.

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres tun sich nach Einschätzungen aus der Wirtschaft auch in Hessen viele junge Menschen mit dem Start in Ausbildung und Berufsleben schwer. Einschränkungen bei Beratungsangeboten und Praktika erschwerten während Corona-Pandemie die Berufsorientierung. Vielen Bewerberinnen und Bewerbern mangele es zudem an «grundlegenden schulischen Kenntnissen», wie die Präsidentin des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, Kirsten Schoder-Steinmüller, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte. «Diese Defizite können jedoch durch Nachhilfeangebote in der Ausbildung gelöst werden. Auch eine mangelnde persönliche Reife kann in der Regel durch begleitende pädagogische Angebote kompensiert werden. Hier sind unsere Mitgliedsbetriebe schon sehr aktiv», so Schoder-Steinmüller.

«Was wirklich fehlt, das ist eine generelle Vorbereitung in den allgemeinbildenden Schulen auf den Übergang in den Beruf», so Schoder-Steinmüller. Junge Menschen müssten besser auf die Erwartungen der Wirtschaft eingestellt sein. «Bis heute fehlt es an einer systematischen und praxisnahen Berufsorientierung in allen Schulformen», so die HIHK-Präsidentin. Zum Stichtag 31. August waren laut Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Hessen rund 10 300 Ausbildungsplätze unbesetzt - bei gut 6700 unversorgten Bewerbern und Bewerberinnen.

Auch das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung spricht von Problemen bei der Berufswahl junger Menschen. Viele zögerten die Entscheidung hinaus, machten einen zweiten allgemeinen Schulabschluss, legten ein Überbrückungsjahr ein - oder beschritten einen ganz anderen Weg, erklärte IAB-Direktor Bernd Fitzenberger.

Vor allem an der Schnittstelle zwischen Schulen und Unternehmen hapert es aus seiner Sicht: So sei es trotz starker Personalengpässe weiterhin nicht einfach, einen Praktikumsplatz im Wunschberuf zu finden. Obwohl Ausbildungsmessen und ähnliche Angebote wieder so wie vor der Pandemie stattfinden können, hätten es Unternehmen noch immer schwer, mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten. «Hier müssten Schulen und Betriebe noch stärker aufeinander zugehen, unterstützt von der Bundesagentur für Arbeit und lokalen Akteuren», so Fitzenberger. Die Berufsorientierung sollte zudem in den Lehrplänen aller Schulformen fest verankert werden.

Die schulischen Leistungsstände hätten sich während der Pandemie zwar etwas verschlechtert, doch bekämen angesichts des Fachkräftemangels jetzt auch mehr leistungsschwächere Jugendliche Chancen seitens der Betriebe als zuvor. Bei Bedarf bietet die BA Unterstützung über eine Assistierte Ausbildung oder die Einstiegsqualifizierung - das sind bezuschusste sozialversicherungspflichtige Langzeitpraktika, über die sich Arbeitgeber und potenzielle Azubis näher kennenlernen und die jungen Menschen auch Leistungsrückstände aufholen können. Hier sollten auch die Berufsschulen gut eingebunden werden, erklärte Fitzenberger. «Diese Maßnahmen sind jedoch noch zu wenig bekannt und werden zu wenig genützt.»

Drohende Ausbildungsabbrüche verhindern

Ähnliche Erfahrungen hat man bei der vom Bundesbildungsministerium geförderten Initiative «Vera» gemacht. Sie will junge Leute fit fürs Berufsleben machen und drohende Ausbildungsabbrüche verhindern. Durch die Pandemie sei die Unsicherheit bei vielen jungen Menschen gewachsen, sagt auch Vera-Leiterin Astrid Kloos. Relativ viele von ihnen benötigten Beistand, doch seien die Möglichkeiten zu wenig bekannt und auch zu unübersichtlich. «Viele wissen schon einmal gar nicht, was es an Berufen gibt.» Deshalb entschieden sie sich dann für einen der klassischen Ausbildungsgänge wie Kfz-Mechatroniker/-in oder Verkäufer/-in - obwohl das vielleicht gar nicht ihren Neigungen und Stärken entspreche. Dabei habe sich gerade auch beim Ausbildungsangebot sehr viel getan, «das müssen die Jugendlichen wissen», sagte Kloos.

Seit Ende 2008 bringt die Initiative ehrenamtliche Fachleute im Ruhestand mit Auszubildenden mit Unterstützungsbedarf zusammen. Über ein 1:1-Coaching begleiten die Fachleute sie auf dem Weg ins Berufsleben - ob bei Schwierigkeiten in der Berufsschule, Stress im Ausbildungsbetrieb oder anderen Problemen. Schon mehr als 21 000 junge Menschen habe man in dieser Zeit unterstützt – mit einer Erfolgsquote von 75 Prozent, sagt Kloos. Dabei bemisst sich die Quote am Erreichen individueller Ziele, die jedes Tandem aus Coach und Azubi miteinander festlegt - ob es um den Abschluss der Ausbildung oder eine Notenverbesserung in der Berufsschule geht. Wer Unterstützung sucht, kann sich über die Vera-Website dafür anmelden - das Angebot sei niedrigschwellig und kostenlos.

Wer derweil in Hessen jetzt noch keinen Ausbildungsplatz hat, dem bieten etwa die IHK verschiedene Möglichkeiten wie Lehrstellenbörsen oder auch telefonische Auskünfte zu noch offenen Lehrstellen. Um künftig für eine bessere Berufsorientierung zu sorgen, warb Schoder-Steinmüller für eine Ausweitung der Praktika vor allem an Gymnasien. «Wir als IHKs plädieren für zwei mindestens dreiwöchige Pflichtpraktika für die Mittelstufe sowie ein weiteres in der gymnasialen Oberstufe.» Zudem fördere man Schulkooperationen und biete über www.bso-hessen.de eine Plattform, um Schulen und Betriebe zusammen zu bringen. «Wirtschaft und Schule können auf vielen Ebenen voneinander profitieren», so die HIHK-Präsidentin. Diese Potenziale müssten genutzt werden, denn der demografische Wandel werde den Azubi- und Fachkräftemangel weiter verschärfen.

