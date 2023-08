Jüdisches Museum zeigt Wanderausstellung "Wer war Fritz Kittel?"

Retter in Nazi-Zeit

Frankfurt 19.08.2023 - 08:46 Uhr 3 Min.

Die Schriftstellerin Esther Dischereit, Kuratorin der Ausstellung «Wer war Fritz Kittel?», steht im Museum Judengasse vor einem großen Display.

Der Name Fritz Kittel war Esther Dischereit von Kindheit an ein Begriff. Doch was es mit dem Mann auf sich hatte, erzählten ihre Mutter und ihre ältere Schwester Hannelore nicht. Erst nach und nach entschlüsselte Dischereit die Geschichte ihrer Familie im Zweiten Weltkrieg - und die Verbindung zu «Herrrn Kittel», der 1944 auf die Mutter und Schwester der Schriftstellerin traf.

«Wer war Fritz Kittel?» ist auch der Titel einer Wanderausstellung, die nun im Jüdischen Museum Frankfurt Station macht und dort bis zum 15. Oktober zu sehen ist. Der Schriftstellerin Dischereit, die auch Kuratorin der Ausstellung ist und sie mit literarischen Texten begleitet, ging es darum, einen Mann zu würdigen und dem Vergessen zu entreißen, der ohne große Worte zum Retter wurde in einer Zeit, als Hella Zacharias und die damals acht Jahre alte Hannelore als Jüdinnen verfolgt wurden und untertauchen mussten. Zunächst in Berlin, dann flohen sie weiter nach Sorau, dem heute polnischen ?ary - und trafen hier auf den Reichsbahnarbeiter Fritz Kittel.

Kittel versteckte die beiden, mehr noch: Nach der Zeit im Untergrund gab es ein kleines Stück Normalität, denn er meldete Hannelore als seine angebliche Nichte in der Schule an. «Wir haben ein Bild mit einer Schultüte von ihr gefunden», erzählt Dischereit zur Spurensuche in der Vergangenheit. «Sie musste auch kaschieren, dass sie noch nie in einer Schule war.»

Als Frau und Tochter ausgegeben

Als die Rote Armee näher rückte, erhielt Kittel die Order, den Ort zu verlassen. «Herr Kittel hat dann meine Mutter sehr hartnäckig davon überzeugt, doch auch auf diesen Räumungszug zu gehen, mit der Behauptung, sie sei seine Frau», sagt Dischereit. Im hessischen Heringen, seinem neuen Dienstort, habe Kittel die beiden auf der Meldebehörde als seine Ehefrau und Tochter mit gefälschten Geburtsnamen angemeldet und ihrer Mutter so auch einen Ausweis verschafft. «Damit hatte sie die wertvollsten Papiere seit Eintreten der Illegalität», sagt Dischereit. «Das war eine sehr engagierte und mutige Tat.»

Sie sei von dem Gedanken beseelt gewesen, dass Kittel nicht gewusst haben könnte, dass diejenigen, denen er geholfen hat, überlebt haben, als sie sich 2019 auf die Suche nach der Familie des Eisenbahners machte. Er war bereits 1980 gestorben. Und Dischereit machte eine überraschende Feststellung: «Der Familie war nichts, gar nichts bekannt. Er hat nie darüber gesprochen.» Gemeinsam mit Angehörigen Kittels war sie unter anderem in Zary an den damaligen Fluchtorten. Auch diese gemeinsame Spurensuche der beiden Familien ist Thema der Ausstellung.

War in der jungen Bundesrepublik, in der die meisten Menschen niemals Nazis gewesen sein wollen, Kittels Schweigen nicht etwas Ungewöhnliches? Dischereit ist nicht überzeugt: «Bis weit in die 80er Jahre war die Tatsache, sich als Retter oder Helfer bewegt zu haben, nichts, was einem das Leben in den Gemeinden oder am Arbeitsplatz erleichtert hätte.»

Auch sie und ihre Familie hätten diese Zeit als sehr belastend erlebt, die Mutter habe Deutschland eigentlich verlassen wollen. «Die Zuschauenden, die Mittäter, die waren ja nach 1952 wieder in Amt und Würden», sagt Dischereit zu dem Klima, in dem sie aufwuchs. «Damit hatten wir zu tun, jeden Tag. Das war ein deutlich antisemitisches, hasserfülltes Klima.»

«Es gab bei der Bahn keinen Oskar Schindler

Über ihre Motivation für die Ausstellung sagt Dischereit: «Ich will jemanden würdigen, über den sicher sonst niemand sprechen würde. Wir wissen von den Männern des 20. Juli - und dann kommt lange nichts. Was er getan hat, reicht für ein ganzes Leben und für ein Kind und Kindeskinder gleich mit.» Kittel sei ein unpolitischer, nicht religiöser Mensch gewesen, der als Einzelner Verantwortung übernommen habe. «Er hat es einfach gemacht.»

Dabei ist die Geschichte der Reichsbahn eine, die eng mit der Deportation deutscher und europäischer Jüdinnen und Juden in die Ghettos und Todeslager verbunden ist. War auch Kittel Zeuge von Deportationen, wusste er vom Schicksal der Deportierten? Dischereit weiß es nicht.

«Es gab bei der Bahn keinen Oskar Schindler», sagt Susanne Kill, die sich bei der Deutschen Bahn mit der Konzerngeschichte befasst. «Es gibt schon einige, die auch sehr mutig waren. Aber was bekannt ist, kann man die vielleicht an zwei Händen abzählen.»

Anfragen von Kindern oder Enkelkindern ehemaliger Reichsbahner gebe es immer wieder, so die Historikerin. «Die Frage ist aber immer, kann es möglich sein, dass mein Großvater an den Deportationen beteiligt gewesen ist.»

Die Ausstellung versuche, Empathie zu wecken und zu zeigen, «dass es auch unter den Bedingungen der Diktatur Handlungsmöglichkeiten gibt», so Kill.

Dischereit erinnert daran, dass Flucht und Verfolgung kein Thema der Vergangenheit sind. «Ich kann nur hoffen, dass sich Leute inspiriert fühlen, ermutigt fühlen durch die Tat von Herrn Kittel.» Sie zeigt auf eine der Schubladen der Ausstellung mit Dokumenten wie dem Papier der Betreuungsstellen für politisch, klassisch und religiös Verfolgte von Hessen in der Nachkriegszeit. «Solche Papiere hat es gegeben und ich möchte, dass es heute solche Papiere wieder gibt - und nicht dauernd so getan wird, als ob dieses Land zugrunde geht, wenn es sich menschlich aufführt und Asylsuchende aufnimmt.»

Eva Krafczyk (dpa)