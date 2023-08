Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Investorpleite: Unklarheit über altes Frankfurter Polizeipräsidium

Leerstand seit mehr als 20 Jahren

Frankfurt/Main 25.08.2023 - 18:56 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Blick auf das alte Polizeipräsidium. Nach dem Insolvenzantrag des Entwicklers Gerch aus Düsseldorf, der das Areal gekauft hatte, herrscht Ungewissheit über das Bauprojekt.

Nach dem Insolvenzantrag des Entwicklers für das Gelände des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt herrscht Unklarheit über die Folgen für das Großprojekt. Eine Sprecherin des Frankfurter Planungsdezernats sagte, man müsse abwarten, wie das Düsseldorfer Unternehmen Gerch auf die Stadt zukomme. Noch lasse sich nicht sagen, was die Insolvenz bedeute. Das Unternehmen ließ eine Anfrage dazu am Freitag zunächst unbeantwortet.

Das Land Hessen hatte das Areal mit dem im März 2018 für gut 212 Millionen Euro an Gerch verkauft. Für das Land habe der Insolvenzantrag keine Konsequenzen, teilte das Finanzministerium auf Anfrage mit. Der Kaufpreis sei vollständig bezahlt worden.

Gerch hatte geplante Vorhaben von rund vier Milliarden Euro und musste wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag stellen. Dem Unternehmen machen nach eigenen Angaben der Zinsanstieg, die Inflation und die Zurückhaltung von Immobilienkäufern zu schaffen. Der Geschäftsbetrieb laufe uneingeschränkt weiter, hieß es. Im Zuge der Sanierung in Eigenverwaltung seien Gespräche mit allen Projekt- und Finanzierungspartnern geplant. Gerch will nach eigenen Angaben trotz der Krise alle Immobilienprojekte umsetzen.

Auf dem Areal des alten Polizeipräsidiums, das seit 2002 leersteht und wo schon eine «Tatort»-Folge gedreht wurde, sollte ein modernes Viertel mit Büros, Einkaufsflächen und einem Wohnturm sowie dem denkmalgeschützten Bestand entstehen. Das Gelände in der Nähe von Messe und Hauptbahnhof umfasst 15,4 Hektar und gilt als eines der größten Bauprojekte Frankfurts. Gerch wollte nach früheren Angaben rund 800 Millionen Euro investieren. 2027 sollte das Areal bezugsfertig sein.

Auch Kita und geförderte Wohnungen geplant

Erst im März hatten die Stadt Frankfurt und Gerch mit einem städtebaulichen Vertrag Vereinbarungen über die Nutzung geschlossen. Geplant waren unter anderem der Bau einer Kita, die der Stadt 30 Jahre kostenfrei zu überlassen ist und die Errichtung von Wohnungen mit einer Fläche von mindestens 40 000 Quadratmetern, davon 30 Prozent öffentlich gefördert.

Nun ist unklar, ob Gerch das Projekt weiterführen kann oder es an ein anderes Unternehmen verkaufen muss, das womöglich andere Vorstellungen hat. Das hätte nach Einschätzung von Experten erhebliche Verzögerungen zur Folge. Zumindest für die Gewerbesteuereinnahmen hat die Insolvenz von Gerch keine Konsequenzen, da die Gruppe in Düsseldorf sitzt, wie ein Sprecher des Frankfurter Finanzdezernats erklärte.

Der Frankfurter SPD-Vorsitzende Kolja Müller kritisierte, das brachliegende Gelände sei «Mahnmal der katastrophalen Wohnungspolitik der schwarz-grünen Landesregierung». Stadtentwicklung dürfe keine Aufgabe privater Investoren sein. Die Landesregierung habe selbst für bezahlbaren Wohnraum sorgen müssen, anstatt das Areal zu verkaufen.

dpa/lesa